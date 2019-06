USA tiukentaa Kuuban vastaisia pakotteita – yhdysvaltalaisten Kuuban-matkailu vähenee merkittävästi

Yhdysvallat on kiristänyt Kuuban vastaisia pakotteita. Maan valtiovarainministeriö muun muassa kielsi koulutukselliset ryhmämatkat Kuubaan.

Koulutusmatkat ovat olleet viime aikoina yksi pääperusteista yhdysvaltalaisten Kuuban-matkoille, ja päätöksen odotetaan vähentävän yhdysvaltalaisten Kuuban-matkailua merkittävästi. Käytännössä kyse on ollut turistimatkoista, joissa matkaajat ovat viettäneet osan aikaa paikallisten kanssa.

Lisäksi ministeriö kielsi veneiden ja yksityisten lentokoneiden viennin Kuubaan.

Yhdysvallat perustelee uusia pakotteita Kuuban ”epävakauttavalla roolilla läntisellä pallonpuoliskolla”, millä se tarkoittaa Kuuban tukea muun muassa Venezuelalle ja Nicaragualle. Valtiovarainministeri Steven Mnuchinin mukaan uudet pakotteet auttavat pitämään dollarit poissa Kuuban armeijan sekä turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden käsistä.

Päätös on jatkoa täyskäännökselle presidentti Donald Trumpin edeltäjän Barack Obaman Kuuban-politiikkaan. Obama höllensi pakotteita viisi vuotta sitten ja salli koulutusmatkat pitkän tauon jälkeen. Trump puolestaan kielsi yksittäiset Kuuban-matkat heti päästyään valtaan toissa vuonna.

STT

Kuvat: