USA:n ilmailuviranomaiset havaitsivat uuden mahdollisen riskitekijän Boeingin turmakonemallissa

Yhdysvaltojen ilmailuviranomaiset ovat havainneet uuden mahdollisen riskitekijän Boeingin turmakonemallissa, joka on ollut laajassa lentokiellossa kahden tuhoisan turman jälkeen.

Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA edellyttää Boeingin puutuvan ongelmaan ennen kuin konetyypin lentokielto voidaan kumota. Simulaattoritestissä nousi esiin epäily siitä, kykenevätkö lentäjät palauttamaan nopeasti koneen hallintaan, jos automaattinen ohjelma painaa konetta alaspäin, kertoi asiasta perillä oleva lähde uutistoimisto AFP:lle.

Myös CNN kertoo lähteidensä pohjalta samasta ongelmasta, jonka odotetaan viivästyttävän konemallin lupaa nousta ilmaan.

Boeing sanoo noudattavansa ilmailuviranomaisten vaatimuksia ja puuttuvansa asiaan. Yhtiön mukaan kyseistä asiaa ei ole huomioitu ohjelmistopäivityksessä, jota se on kehittänyt lentoturmien jälkeen.

Boeingin 737 Max -kone putosi viime lokakuussa Indonesiassa ja maaliskuussa Etiopiassa. Molemmat turmat tapahtuivat pian nousun jälkeen ja konemallin ohjelmistoja on epäilty vialliseksi. Turmissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Turmien tutkinta on kesken, mutta alustavien tietojen mukaan konetyypin sakkauksenestojärjestelmä painoi molempien koneiden nokkaa rajusti alaspäin pian nousun jälkeen, eivätkä lentäjät kyenneet enää korjaamaan kurssia.

Amerikkalaiset lentoyhtiöt ovat toivoneet, että 737 Max -koneet saataisiin ilmaan kesälomakaudella. Yhdysvaltain ilmailuhallinto on arvioinut, että paluussa menee kauemmin.

