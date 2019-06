USA:n Nato-lähettiläs: Toivottaisimme Suomen tervetulleeksi

Yhdysvallat toivottaisi Suomen tervetulleeksi sotilasliitto Natoon, sanoo Yhdysvaltain Nato-lähettiläs Kay Bailey Hutchison.

Hutchison vastasi Lännen Median kysymykseen puhelinkonferenssissa tiistaina. Lähettiläs oli ilmeisesti varautunut kysymykseen, koska juontajan mukaan se oli jätetty ennakkoon.

Hutchison korostaa, että päätös kuuluu suomalaisille. Suomi olisi hänen mukaansa hieno Nato-partneri.

– Jos he päättävät hakea Nato-jäsenyyttä, minulla ei ole ohjeita tästä, mutta tiedän sydämessäni, että toivottaisimme suomalaiset tervetulleiksi.

Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa pidetään ovi auki sotilasliiton jäsenyyden hakemiselle. Ohjelman mukaan ”Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka huolehtii oman puolustuksensa uskottavasta kyvystä”.

– Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaan kuuluu kansallisen liikkumatilan ja valintamahdollisuuksien ylläpitäminen. Tämä säilyttää mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä. Ratkaisuja tarkastellaan aina reaaliajassa kansainvälisen turvallisuusympäristön muutokset huomioon ottaen, ohjelmassa todetaan.

Nato on saamassa 30. jäsenensä Pohjois-Makedoniasta kunhan liittymisprosessi on saatu valmiiksi.

STT

