USA:n suurimmat pankit läpäisivät keskuspankin stressitestit – Fedin mukaan pankit ovat riittävän vahvoja selvitäkseen globaalista talouskriisistä

Yhdysvaltain suurimmat pankit ovat riittävän vahvoja selvitäkseen maailmanlaajuisesta talouskriisistä, kertoo Yhdysvaltain keskuspankki Fed. Kaikki 18 suurinta finanssijättiä läpäisivät Fedin vuosittaiset stressitestit.

– Tulokset vahvistavat, että finanssijärjestelmämme on edelleen kestävä, Fedin varajohtaja Randal Quarles sanoi.

Fedin mukaan Yhdysvaltain finanssijärjestelmä on vahvempi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Tuolloin pankkien löperö asuntoluotottaminen ja siitä seurannut subprime-kriisi johti koko rahoitusjärjestelmän hyytymiseen, ja liittovaltion piti pumpata satoja miljardeja dollareita pelastaakseen pankit. Sitä ennen investointipankki Lehman Brothers ehti kaatua.

Fedin stressitesteissä pankit altistetaan vakavan maailmanlaajuisen talouskriisin skenaariolle, jossa Yhdysvaltain talous supistuu kahdeksalla prosentilla ja työttömyys pomppaa kymmeneen prosenttiin.

Pankeille aiheutui yhteensä yli 410 miljardin dollarin tappiot, mutta niille jäi jäljelle riittävästi puskuria jatkaa toimintaansa. Eniten tappioita aiheutui luottokorttilainoista ja yrityslainoista.

Finanssikriisin jälkeen Yhdysvaltain pankkilainsäädäntöä on muutettu niin, että pankeilla on oltava enemmän pääomapuskuria.

Testin läpäisi myös viimevuotisen testin reputtanut Deutsche Bankin Yhdysvaltain-tytäryhtiö sekä muutamat pankit, jotka läpäisivät viimevuotiset testit vain ehdollisesti.

Stressitesteissä mukana olleiden pankkien varat muodostavat noin 70 prosenttia koko Yhdysvaltojen pankkialan varoista.

STT

Kuvat: