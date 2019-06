Uusi hätäkeskusjärjestelmä kutsuu helikopterin paikalle aiempaa herkemmin – potilaita lääkärikopteri kohtaa harvemmin

Lääkärihelikopteriyhtiö FinnHEMS epäilee uuden hätäkeskusjärjestelmän olevan hälytysmäärien nousun takana. FinnHEMSin tutkimusjohtajan Ilkka Virkkusen mukaan hälytysten määrä on kasvanut 1,3-kertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

Hälytysten kasvaneesta lukumäärästä huolimatta lääkärihelikopterien kohtaamien potilaiden määrä on laskenut yli kymmenen prosenttia aiempaan verrattuna.

– Erican aikana hälytyskynnys on varmaan laskenut ja se on johtanut ehkä useampiin hälytyksiin, jotka peruuntuvat matkalta, Virkkunen toteaa.

Virkkusen mukaan peruuntuminen johtuu usein siitä, että ensihoitoyksiköt ovat ehtineet kohteeseen ennen lääkäriyksikköä. Ensihoitoyksikön potilaalle tekemän tila-arvion perusteella lääkäriyksikölle ei ole aina enää tarvetta.

Järjestelmä kärsii lastentaudeista

Virkkusen mainitsema Erica on viranomaisten uusi hätäkeskustietojärjestelmä, jonka käyttöönotto aloitettiin viime vuoden loppupuolella. Hätäkeskuslaitoksen teknisten palveluiden osaston johtaja Jukka Aaltosen mukaan Erican käyttöönotto on kokonaisuuden näkökulmasta sujunut hyvin.

– Kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön, alkuun näkyy palvelutason notkahdus. Se on jokaisessa hätäkeskuksessa näkynyt jollakin tavalla. Ensi alkuun vastausajat ja tehtävän käsittelyajat pitenevät, sitten ne tasoittuvat taas, hän sanoo.

FinnHEMSin kokemille ilmiöille Aaltosella ei ole tarjota suoraa selitystä. Hänen mukaansa ongelmat johtuvat pikemminkin tavasta käyttää Ericaa kuin itse järjestelmästä.

– Tuo johtuu siitä, miten sosiaali- ja terveyspuoli on määritellyt ne kriteerit, joilla lääkärihelikopteri lähetetään. Toimialat syöttävät järjestelmään eri muuttujia, kuten sijainti, millä tavalla päädytään kiireellisyyteen ja tehtäväkoodiin ja millaisia yksiköitä on käytettävissä milläkin alueella minäkin aikana, hän sanoo.

Vuoden lopussa on jo eri tilanne

Järjestelmän yliheitot tehtiin Aaltosen mukaan viime vuoden marraskuusta tämän vuoden toukokuun alkuun. Sinä aikana kaikki kuusi hätäkeskusta otettiin Erican käyttäjiksi. Vanha järjestelmä jäi vielä varalle.

Oulussa, jossa järjestelmä otettiin käyttöön jo viime vuoden lopussa, vastausprosentit ovat Aaltosen mukaan hyvät.

– Keravalla käyttöönotto tuli valitettavan lähelle kesää, joten se aiheutti siellä haasteita. Kun samaan aikaan päivystäjäkaarti lähtee lomalle, niin resurssit vähenevät entisestään, hän sanoo.

Aaltonen uskoo kuitenkin, että tämän vuoden lopussa oltaisiin jo aivan ”erilaisessa tilanteessa”.

Ilmiö vaikuttaa vakiintuneen

FinnHEMSillä on seurattu tarkkaan Erican tuloa hätäkeskuksien käyttöön.

– Nyt kun toiminta on vakiintunut, näyttää siltä, että hälytysmäärä ovat ainakin toistaiseksi jääneet pysyvästi 1,3-kertaiselle tasolle, kun verrataan vanhaan hätäkeskustietojärjestelmään.

Epäsuhta hälytysten ja kohdattujen potilaiden määrässä aiheuttaa hämmennystä FinnHEMSillä. Virkkusen mukaan kyse on kahdesta toisistaan erillisestä ilmiöstä. FinnHEMSillä ei ole tällä hetkellä tietoa siitä, mikä potilasryhmä jää kopteriyksiköiltä kohtaamatta uuden järjestelmän vuoksi.

– Tämä on aidosti epäselvä ilmiö. Emme tiedä mistä tämä johtuu ja mihin potilasryhmiin tämä kohdentuu. Tämä vaatii jatkotutkimuksia, että potilasryhmä saadaan selville, Virkkunen kertoo.

