Uusien ruokien pelko voi lisätä riskiä elintapasairauksiin, kertoo tutkimus – fobia on voimakkaasti periytyvää

Uusien ruokien pelko voi heikentää ruokavalion laatua ja lisätä riskiä sairastua niin sanottuihin elintapasairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen. Tulokset selviävät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Helsingin yliopiston ja virolaisen Tarton yliopiston tutkimuksesta.

Uusien ruokien pelko on syömiskäyttäytymisen piirre, jossa ihminen kieltäytyy maistamasta ja syömästä itselleen ennestään tuntemattomia ruoka-aineita tai ruokia.

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia syömiskäyttäytymisellä on ruokavalion laatuun ja sairauksiin, jotka usein liittyvät elintapoihin. Tutkimuksessa seurattiin 25-74-vuotiaita henkilöitä seitsemän vuoden aikana suomalaisissa Finriski- ja Dilgom-väestöaineistoissa sekä virolaisessa biopankkikohortissa. Aiheesta on vähän aiempaa tutkimustietoa.

Pelko yhteydessä ravintoaineiden saantiin

Tutkimuksessa havaittiin, että pelko on yhteydessä heikompaan ruokavalion laatuun. Esimerkiksi kuidun, proteiinin ja kertatyydyttymättömien rasvahappojen saanti voi olla pienempi sekä tyydyttyneen rasvan ja suolan saanti suurempi.

Lisäksi uusien ruokien pelon todettiin olevan yhteydessä epäsuotuisampaan veren rasvahappojen jakaumaan sekä elimistön tulehdustilan asteesta kertovien aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksiin.

Uusien ruokien pelon vaikutukset ilmenivät riippumatta painosta, iästä, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta tai asuinalueesta.

Voimakkaasti periytyvä ominaisuus

Uusien ruokien pelon on havaittu olevan voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Kaksostutkimuksissa on todettu, että jopa 78 prosenttia ominaisuudesta voi olla periytyvää.

Uusien ruokien pelko on yleistä erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Aikuisväestössä uusien ruokien pelkoa on tutkittu vasta vähän. Uusien ruokien pelkoa vastaavia piirteitä, kuten nirsoutta ja valikoivaa syömistä, esiintyy myös väestön eri ikäluokissa.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisesti arvostetussa ravitsemustieteen lehdessä American Journal of Clinical Nutritionissa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Juho Vainion ja Yrjö Jahnssonin säätiöt.

