Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders jättää tehtävänsä – Trump kehui vuolaasti

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Huckabee Sanders jättää tehtävänsä kesäkuun lopussa. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta Twitterissä, mutta ei kertonut Sandersin lähdön syytä.

Trump kiitteli Sandersia vuolaasti hienosta työstä ja kertoi tämän palaavan kotiosavaltioonsa Arkansasiin.

– Kolmen ja puolen vuoden jälkeen mahtava Sarah Huckabee Sandersimme lähtee Valkoisesta talosta kuun lopussa ja palaa kotiin Arkansasiin, Trump sanoi.

– Hän on hyvin erityinen ja todella lahjakas ihminen, ja hän on tehnyt uskomatonta työtä! Toivon että hän päättää pyrkiä Arkansasin kuvernööriksi – hän olisi fantastinen. Sarah, kiitos hyvin tehdystä työstä!

Sanders, 36, nousi lehdistöpäälliköksi apulaislehdistöpäällikön paikalta kesällä 2017, kun aiempi lehdistöpäällikkö Sean Spicer jätti tehtävänsä vain muutaman kuukauden pestin jälkeen.

Sanders sanoo olevansa ikuisesti kiitollinen Trumpille mahdollisuudesta palvella tätä ja olevansa ylpeä kaikesta, mitä tämä on saanut aikaan.

– Rakastan presidenttiä ja työtäni. Tärkein työ, joka minulla tulee koskaan olemaan, on äitinä oleminen lapsilleni ja meidän on aika mennä kotiin, hän tviittasi.

Lehdistöpäällikkönä Sanders on ollut yksi Trumpin hallinnon näkyvimpiä kasvoja ja joutunut usein selittelemään presidentin sanomisia ja tekemisiä toimittajille. Sanders on saanut pestinsä aikana kritiikkiä lehdistön kysymysten välttelystä ja suoranaisen valheellisista lausunnoista. Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnan raportti paljasti, että Sanders oli myöntänyt tutkijoille antaneensa medialle valheellista tietoa FBI:n johtajan James Comeyn erottamiseen liittyen.

Sandersin isä Mike Huckabee on entinen Arkansasin kuvernööri, ja myös hänen on huhuttu olevan kiinnostunut kuvernöörin virasta.

Trumpin neuvonantajan Kellyanne Conwayn asema uhattuna

Torstaina otsikoihin nousi myös Trumpin neuvonantajan Kellyanne Conwayn asema, kun liittovaltion hallintoa valvova virasto OSC suositteli hänen erottamista tehtävästään.

Viranomaisen mukaan Conway on toistuvasti rikkonut sääntöjä hyökkäämällä demokraattien presidenttiehdokkaita vastaan toimiessaan Valkoisen talon neuvonantajana. Lain mukaan johtavassa asemassa olevat virkamiehet eivät saa sekaantua poliittiseen toimintaan virassa toimiessaan.

– Hänen toimensa murentavat demokraattisen järjestelmämme perustaa eli laillisuusperiaatetta, virasto sanoi tiedotteessaan.

Valkoinen talo tyrmäsi suosituksen ja katsoi sen rikkovan Conwayn ”perustuslaillista oikeutta sananvapauteen”. Wall Street Journalin mukaan Valkoinen talo asetti koko viraston toiminnan kyseenalaiseksi ja katsoi, että päätösten taustalla näyttää olevan ”median ja liberaalien järjestöjen taholta tuleva paine”.

https://twitter.com/PressSec/status/1139279314095149078

https://s.wsj.net/public/resources/documents/OSC-Report-to-the-President-re-Kellyanne-Conway-Hatch-Act06132019.pdf?mod=article_inline&mod=article_inline

https://www.wsj.com/articles/office-of-special-counsel-says-trump-aide-conway-violated-hatch-act-recommends-removal-from-post-11560443340

STT

