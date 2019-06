Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Sanders jättää tehtävänsä

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Sarah Huckabee Sanders jättää tehtävänsä kesäkuun lopussa. Presidentti Donald Trump ilmoitti asiasta Twitterissä, mutta ei kertonut Sandersin lähdön syytä.

Trump kiitteli Sandersia vuolaasti hienosta työstä ja kertoi tämän palaavan kotiosavaltioonsa Arkansasiin

– Kolmen ja puolen vuoden jälkeen mahtava Sarah Huckabee Sandersimme lähtee Valkoisesta talosta kuun lopussa ja palaa kotiin Arkansasiin, Trump sanoi.

– Hän on hyvin erityinen ja todella lahjakas ihminen, ja hän on tehnyt uskomatonta työtä! Toivon että hän päättää pyrkiä Arkansasin kuvernööriksi – hän olisi fantastinen. Sarah, kiitos hyvin tehdystä työstä!

Sanders, 36, nousi lehdistöpäälliköksi apulaislehdistöpäällikön paikalta kesällä 2017, kun aiempi lehdistöpäällikkö Sean Spicer jätti tehtävänsä vain muutaman kuukauden pestin jälkeen.

Lehdistöpäällikkönä Sanders on ollut yksi Trumpin hallinnon näkyvimpiä kasvoja ja joutunut usein selittelemään presidentin sanomisia ja tekemisiä toimittajille. Sanders on saanut pestinsä aikana kritiikkiä lehdistön kysymysten välttelystä ja suoranaisen valheellisista lausunnoista. Erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinnan raportti paljasti, että Sanders oli myöntänyt tutkijoille antaneensa medialle valheellista tietoa FBI:n johtajan James Comeyn erottamiseen liittyen.

Sandersin isä Mike Huckabee on entinen Arkansasin kuvernööri, ja myös hänen on huhuttu olevan kiinnostunut kuvernöörin virasta.

STT

