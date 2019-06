Valtionmedia: Kolme syyrialaista sotilasta kuoli Israelin ilmaiskuissa – Israel iski Syyrian tykistöpattereihin

Ainakin kolme syyrialaista sotilasta on kuollut ja seitsemän haavoittunut Israelin ilmaiskuissa eteläisessä Kuneitran provinssissa, kertoo Syyrian valtionmedia.

Maan virallisen uutistoimiston Sanan mukaan sunnuntaina Damaskoksen laita-alueille kohdistuneiden iskujen jälkeen Israel jatkoi hyökkäystään ja laukaisi lukuisia ohjuksia kohti Kuneitran provinssia.

Uutistoimisto siteerasi aamulla armeijalähteitä, jotka kertoivat, että Syyrian ilmatorjuntajärjestelmä aktivoitui Israelista Damaskoksen lounaisosia kohti ammuttujen ”vihollisohjusten” vuoksi.

Syyrian tilannetta tarkkailevan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan iskujen kohteena olivat varastot ja asemapaikat, joissa on tällä hetkellä syyrialaisia ja iranilaisia joukkoja sekä libanonilaisia hizbollah-taistelijoita. Kaikki nämä joukot ovat syyrialaisten liittolaisia.

Israel kertoo vastanneensa tuleen

Israelin armeija kertoi aamulla tehneensä iskun muun muassa kahteen syyrialaiseen tykistöpatteriin. Armeijan mukaan isku oli vastaus syyrialaisten lauantaiseen toimintaan. Israel kertoo, että Syyriasta ammuttiin myöhään lauantai-iltana kaksi rakettia Israelin, Syyrian ja Libanonin rajalla sijaitsevaa Hermonvuorta kohti.

Vastatoimenpiteenä armeija kertoo iskeneensä Golanin ylängöllä sijainneisiin syyrialaiskohteisiin. Armeijan mukaan isku kohdistui kahteen syyrialaiseen tykistöpatteriin, muutamiin tarkkailu- ja tiedusteluasemiin sekä SA-2 ilmatorjuntapatteriin.

Armeija kertoo myös, että iskujen aikana Israelin ilmatorjuntajärjestelmä aktivoitui Syyrian ilmatorjuntatulen vuoksi. Yksikään raketeista ei räjähtänyt armeijan mukaan Israelin alueella.

Armeija kertoo pitävänsä Syyrian hallintoa vastuullisena ”jokaisesta Israelia vastaan tehdystä toimenpiteestä”.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kertoi, että isku Syyriaa vastaan oli hänen päätöksensä.

– Emme hyväksy alueidemme tulittamista ja vastaamme kaikkiin meihin kohdistuviin hyökkäyksiin voimalla.

Israel on tehnyt satoja ilmaiskuja Syyriassa. Suurin osa iskuista on kohdistunut Israelin mukaan Iranin ja hizbollahin taistelijoihin.

STT