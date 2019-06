Valtiovarainministeriö julkaisee tänään taloudellisen katsauksensa

Valtiovarainministeriö julkaisee tänään tuoreimman taloudellisen katsauksensa. Katsauksesta odotetaan viestiä siitä, millaisissa taloudellisissa olosuhteissa pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen taival alkaa.

Valtiovarainministeriön edellisessä talouskatsauksessa viime keväältä talouskasvun arvioitiin hidastuvan selvästi nousukauden jälkeen kuluvan vuoden aikana. Tulevina vuosina kasvun arveltiin hidastuvan alle puolentoista prosentin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022-2023 talouskasvun arveltiin hidastuvan alle prosenttiin.

Kevään arvion mukaan julkinen talous vahvistuu ja tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Julkisen talouden sektoreista valtionhallinto ja paikallishallinto ovat kuitenkin edelleen alijäämäisiä. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina.

Kasvu heikkoa myös muissa ennusteissa

Myös Suomen Pankki ennustaa talouskasvun hidastuvan. Kasvuennustettaan alentanut keskuspankki ennakoi, että bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Vuonna 2021 kasvu on hidastumassa lähelle potentiaalista vauhtiaan eli 1,3 prosenttiin.

Ennustetta on tarkistettu kautta linjan selvästi alaspäin. Vielä viime kesänä Suomen Pankki ennusti tälle vuodelle 2,2 prosentin kasvua, ja ensi vuoden ennuste oli 1,7 prosenttia.

Myös pitkän aikavälin ennusteissa kasvu on maltillista. Johtavat tutkimuslaitokset povaavat Suomen taloudelle 1,28 prosentin vuosittaista kasvua seuraavien kymmenen vuoden aikana. Sitä seuraavalla vuosikymmenellä 2030-2039 talouskasvun ennustetaan hieman kiihtyvän 1,4 prosenttiin vuodessa. Viimeisen viisivuotiskauden (2014-2018) keskimääräinen toteutunut todellinen vuosikasvu oli tätä ripeämpää 1,54 prosentin tahtia.

Pitkän aikavälin ennusteet laativat Suomen Pankki, valtionvarainministeriö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Pellervon taloustutkimus.

STT

