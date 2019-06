Vanha talo yllätti Someron

Someron kaupunki on myymässä keskustasta vanhan kerrostalon salolaiselle yrittäjälle. Kaupungin vuokrataloja ylläpitävä Somerasunnot on pyytänyt kaupunginhallituksen siunausta 187 000 euron suuruiselle kaupalle.

Somerasuntojen vakaana aikomuksena oli purkaa 15 huoneiston kerrostalo, purkulupakin oli jo haettu ja saatu. Kaupungin yllätykseksi vuonna 1968 valmistuneesta talosta tuli kuitenkin yhteydenottoja yrittäjiltä, joten kerrostalosta päätettiin järjestää avoin tarjouskilpailu.

Kerrostalon muuttunut tilanne on mukava ja todella tervetullut yllätys Someron kaupungille, sillä Somerasunnot on talousvaikeuksissa.

Yhtiö on joutunut pyytämään kaupungilta lisää maksuaikaa viime vuoden 130 000 euron isännöinti-, lämmitys- ja kunnossapitolaskuihin.

Evertintien kerrostalon purku ei olisi ollut Somerasunnoille ilmaista, sillä purkutyöt olisivat maksaneet noin 200 000 euroa. Töitä varten olisi tarvittu uutta lainaa.

Purkukulujen sijasta kaupungin tytäryhtiö on nyt saamassa kerrostalosta lähes 200 000 euroa rahaa. Kassavaikeuksissa olleelle yhtiölle raha tulee kovaan tarpeeseen.

Evertintien kerrostalon purkupäätöksen takana oli kaksi asiaa. Somerasunnoilla on 225 vuokra-asuntoa. Se on liikaa, sillä kaikkiin huoneistoihin ei riitä vuokralaisia. Lisäksi yli 50 vuotta vanha kerrostalo kaipaa kunnon remonttia.

Järjestetyn tarjouskilpailun ehtona oli, että kerrostalo ei jää vuokrakäyttöön. Tarjouskilpailun voittanut Matti Kakon yritys Salon Hallitilat Oy aikoo saneerata talon omistusasunnoiksi, mikäli kauppa toteutuu.

Kerrostalokaupan toteutuminen tarvitsee valtion viranomaisten hyväksynnän, sillä kyseessä on aravalainoitettu talo. ARA:n käsittelyssä on parhaillaan myös Someron kaupungin omistaman asunto-osakeyhtiö Törmän hakemus.

Myös Törmälle haetaan vapautusta aravarajoituksista, sillä yhtiön omistama kahdeksan huoneiston rivitalo aiotaan siirtää Somerasunnoille.

Somerasunnot aikoo pistää rivitalohuoneistot siirron jälkeen myyntiin. Operaation tarkoituksena on osaltaan vahvistaa kiinteistöosakeyhtiön taloutta.