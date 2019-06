Vantaan miekkamies löi useita kertoja rollaattorilla liikkunutta miestä – poliisi tutkii murhan yrityksenä

Poliisi epäilee eilen Vantaalla miekan kanssa sohinutta noin 40-vuotiasta miestä murhan yrityksestä. Mies löi eilen iltapäivällä liikuntarajoitteista yli 60-vuotiasta rollaattorilla liikkunutta miestä miekalla useita kertoja Vantaan Viertolassa.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsän mukaan uhri valikoitui tekijälle sattumalta. Uhri ei kertomansa mukaan tuntenut epäiltyä entuudestaan.

Uhri on yhä sairaalahoidossa. Sairaalasta tänään saatujen tietojen mukaan hänellä ei ole enää välitöntä hengenvaaraa.

Jämsä kertoo STT:lle, että tapausta tutkitaan murhana tekovälineen vuoksi ja siksi, että uhrin puolustautumiskyky oli liikuntarajoitteisuuden takia heikko.

Vaikutti kiinniotettaessa sekavalta

Jämsän mukaan epäilty mies ehti olla karkujalalla noin kaksi tuntia teon jälkeen. Poliisin tiedossa ei ole, että hän olisi aiheuttanut vaaraa muille ihmisille tuona aikana. Jämsän mukaan tapauksella on silminnäkijöitä, jotka ovat nähneet ainakin vilauksen epäillystä tekijästä.

Jämsän saamien tietojen mukaan epäilty vaikutti kiinniottotilanteessa sekavalta. Epäilty mies on tällä hetkellä pidätettynä ja poliisi kuulee häntä maanantaina.

Tekoväline on poliisin hallussa. Yksityiskohtia miekasta kerrotaan julkisuuteen vasta myöhemmin, kun tapauksen osapuolet ovat antaneet siitä omat kuvauksensa.

Epäilty väkivallanteko tapahtui poliisin mukaan ulkotiloissa noin puoli neljän aikaan iltapäivällä lauantaina. Tiedon tapauksesta ilmoitti viranomaisille tapahtumapaikalle osunut sivullinen, poliisista kerrottiin STT:lle eilen.

