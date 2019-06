Vastaanottokeskusten paikkamääriä vähennetään noin 800:lla – kolme keskusta suljetaan

Vastaanottokeskusten paikkamääriä vähennetään noin 800:lla, ilmoitti Maahanmuuttovirasto (Migri) keskiviikkona. Toimintansa lopettaa kokonaan kolme vastaanottokeskusta, jotka sijaitsevat Sastamalassa, Kauhavalla ja Heinolassa.

Migri pyrkii pitämään vastaanottokeskusten paikkamäärän tarvetta vastaavana. Uusien turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt edelleen varsin maltillisena. Nyt käytettävissä on noin 400 ylimääräistä paikkaa, ja virasto arvioi tarvittavan paikkamäärän laskevan vielä usealla sadalla vuoden toisella puoliskolla.

Viraston arvion mukaan Suomeen saapuu tänä vuonna alle 3 000 turvapaikanhakijaa ja uusintahakemuksia jätetään noin 2 000.

Vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 9 500 turvapaikanhakijaa, joista noin 5 600 asuu erilaisissa vastaanottokeskuksissa.

Sulkemisten lisäksi supistuksia

Migrin nyt tekemän päätöksen mukaan Karkun vastaanottokeskus Sastamalassa suljetaan lokakuun alussa. Kauhavan vastaanottokeskus ja Valolinnan vastaanottokeskus Heinolassa puolestaan sulkevat ovensa vuodenvaihteessa.

Lisäksi paikkamäärä supistuu nykyisestä Kristiinankaupungin, Porin ja Vaasan vastaanottokeskuksissa. Niistä kustakin poistuu 50 paikkaa lokakuun alussa. Asiakaspaikat vähenevät myös Vantaalla sijaitsevassa Robert Huberin tien keskuksessa ja Espoossa sijaitsevassa Nihtisillan keskuksessa. Niiden paikkamäärää vähennetään erikseen sovittavalla tavalla syys-lokakuun aikana.

