Salon Kuusjoella useat taloudet ovat ilman vettä, koska runkoputki on haljennut aamuyhdeksän jälkeen.

– Aika lähellä Antti-Teollisuutta huomattiin märkä paikka ja putki repesi totaalisesti, kun sitä alettiin kaivaa näkyviin, Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen kertoo.

Hän arvioi, että tilanne saadaan korjattua muutaman tunnin sisällä.

– Riippuen siitä, miten pitkältä matkalta putkea joudutaan korjaamaan.

Virtanen arvelee, että kaivannossa on ollut kivi tai kova jännitystila, joka on puhjennut, kun maata on kaivettu pois putken päältä.

Muokattu kello 10.52. Lisätty Kalle Virtasen kommentit ja arviot.