Venäjällä pidätetty tunnettu toimittaja saa syytteen huumerikoksesta

Venäjällä pidätetty tunnettu tutkiva toimittaja Ivan Golunov saa syytteen huumerikoksesta. Syyte koskee isoa määrää huumeita, Golunovin asianajaja kertoo.

Golunov pidätettiin torstaina. Poliisin mukaan toimittajan hallusta löydettiin viisi pussia muuntohuume mefedronia ja asunnosta kotietsinnässä kokaiinia.

Golunovin mukaan huumeet eivät olleet hänen, vaan hänet on lavastettu syylliseksi.

Oikeuden on määrä päättää vielä tänään, vapautetaanko Golunov vai pidetäänkö hänet pidätettynä ennen oikeudenkäyntiä. Golunov voidaan myös määrätä koti-arestiin.

”Meillä on syytä uskoa, että Golunovia vainotaan”

Golunovin tukijat pitävät syytteitä tekaistuina ja uskovat niiden johtuvan tämän tekemistä uutisista. Golunov on tutkinut muun muassa Moskovan kaupungin hallinnon korruptiota.

Golunov työskentelee uutissivusto Meduzan palveluksessa. Meduzan mukaan Golunov on saanut uhkauksia viime kuukausien aikana.

– Meillä on syytä uskoa, että Golunovia vainotaan hänen työnsä takia, Meduzan päätoimittaja Ivan Kolpakov ja toimitusjohtaja Galina Timtshenko totesivat tiedotteessa.

Meduza on yksi harvoja itsenäisiä tiedotusvälineitä Venäjällä. Uutissivuston kotipaikka on Latviassa, mutta osa sen toimittajista kuitenkin asuu Moskovassa.

Valtakautensa aikana presidentti Vladimir Putin on vaientanut lähes kaikki Venäjän hallintoa kritisoivat tiedotusvälineet. Toimittajien mukaan harvat jäljellä olevat itsenäiset tai oppositiota edustavat tiedotusvälineet ovat valtavan paineen alla.

STT

