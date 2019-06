Perjantaina eteläinen Suomi on yltä päältä sade- ja metsäpalovaroitusten peitossa, mutta viikonlopun vanhetessa pitäisi ainakin poutaantua. Ilmatieteen laitoksen mukaan perjantaina eteläisillä merialueilla on kovaa itätuulta ja ukkospuuskia.

Lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa virtaa etelästä maan etelä- ja länsiosaan. Pohjoisessa on viileämpää ja laajoilla alueilla poutaa.

Lämpötila on perjantaina koko maassa parinkympin kieppeillä.

STT

