Vihreät heiluttaa hyvästit Haavistolle, Ohisalo astuu puheenjohtajan pestiin

Vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi nimitetään tänään puolueen varapuheenjohtaja ja uusi sisäministeri Maria Ohisalo. Valinta on ollut selvä jo toukokuusta, sillä muita halukkaita ei kisaan ilmoittautunut.

Ohisalo tuurasi viime vuonna vihreiden entistä puheenjohtajaa Touko Aaltoa tämän sairausloman aikana. Aallon luovuttua tehtävästään vihreiden johtoon nousi nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto, joka on koko ajan sanonut jättävänsä puheenjohtajan paikan kesäkuun puolivälin puoluekokouksessa Porissa.

Tänä viikonloppuna pidettävässä kokouksessa valitaan myös muun muassa kolme varapuheenjohtajaa ja puoluesihteeri.

Varapuheenjohtajiksi ovat ehdolla Fatim Diarra, Riikka Karppinen, Veli Liikanen, Jaakko Mustakallio, Iiris Suomela, Helena Särkijärvi ja Petri Viglione. Puoluesihteerin paikkaa tavoittelevat Elena Gorschow, Veli Liikanen, Joonas Niemi, Kirsi Syväri ja Marjo Tapaninen.

Nyt varapuheenjohtajana toimiva Liikanen on ilmoittanut, että hän on käytettävissä varapuheenjohtajana edelleen, jos ei tule valituksi puoluesihteeriksi.

Aiemmin tässä kuussa eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi valittiin Emma Kari, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Saara Hyrkkö ja toiseksi Jenni Pitko.

Keskusteleva ja kuunteleva puheenjohtaja

Köyhyystutkijana profiloitunut Ohisalo on sanonut haluavansa rakentaa vihreistä entistä vahvemmin koko Suomen puoluetta. Hän on kuvaillut itseään keskustelevaksi ja kuuntelevaksi puheenjohtajaksi.

– Haluan osoittaa, että politiikka on jokaisen asia ja että politiikkaa pitää tehdä entistä enemmän tieteeseen ja tutkimukseen pohjautuen, hän totesi huhtikuussa ilmoittauduttuaan puheenjohtajaehdokkaaksi.

34-vuotias Ohisalo nousi ensikertalaisena eduskuntaan Helsingistä ja oli puolueen äänikuningatar. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 2017.

