Vihreiden eduskuntaryhmän johtoon valittiin Emma Kari, Kai Mykkänen kokoomuksen ryhmyriksi

Vihreiden eduskuntaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi on valittu kansanedustaja Emma Kari. Helsingin vaalipiiristä vuonna 2015 eduskuntaan nousseen Karin uutta pestiä hoiti aiemmin Krista Mikkonen, joka valittiin ympäristö- ja ilmastoministeriksi.

– On ilo ja kunnia olla johtamassa vihreiden kaikkien aikojen suurinta eduskuntaryhmää, Kari kommentoi eduskunnassa valintansa jälkeen.

Vihreiden ryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Saara Hyrkkö ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jenni Pitko. Sekä Hyrkkö että Pitko ovat ensimmäisen kauden kansanedustajia. Hyrkkö valittiin Arkadianmäelle Uudenmaan vaalipiiristä ja Pitko Oulun vaalipiiristä.

Ympäristö- ja ilmastoministerin salkun lisäksi vihreät saivat ulkoministerin ja sisäministerin salkut. Ulkoministeriksi valittiin puolueen väistyvä puheenjohtaja Pekka Haavisto ja sisäministeriksi puolueen tuleva puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Mykkänen kokoomuksen ryhmän johtoon

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut yksimielisesti uudeksi puheenjohtajakseen entisen sisäministerin Kai Mykkäsen. Mykkänen oli puolueen puheenjohtajan Petteri Orpon ehdokas.

– Haastava tehtävä on saada joukko vahvoja persoonia motivoitumaan, löytämään sellainen vahva rooli, että vaikuttaa Suomeen rakentavasti ja näkyvästi. Keskeinen tehtävä on löytää jokaiselle sopiva rooli, Mykkänen luonnehti tehtäväänsä.

Orpon mukaan Mykkänen hallitsee politiikan sisällöt laaja-alaisesti oli sitten kyse sosiaaliturvan uudistamisesta tai kansainvälisen politiikan haasteista.

– Hän osaa aistia hyvin sen, mitä meidän ryhmässä ja mikä tärkeää myös talon ulkopuolella ihmiset puhuvat ja ajattelevat. Ennen kaikkea se, mitä oppositiossa ryhmänjohtajalta edellytetään. Kaitsu pystyy lähes mistä tahansa politiikan sektorista keskustelemaan vahvalla substanssiosaamisella, Orpo kehui.

Tehtävää aiemmin hoitanut Kalle Jokinen ei hakenut enää jatkoa.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Sari Sarkomaa, Jukka Kopra ja Anna-Kaisa Ikonen.

Kokoomus valitsee myös uuden puoluesihteerin elokuussa. Kiinnostuneita ei tiettävästi ole vielä ilmoittautunut.

