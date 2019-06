Viides tuomio Oulun seksuaalirikosjutussa: 26-vuotiaalle miehelle neljä vuotta vankeutta 13-vuotiaan törkeästä raiskauksesta

Oulun käräjäoikeus antoi torstaina viidennen tuomion Oulun laajassa seksuaalirikosjutussa.

26-vuotias mies tuomittiin neljän vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta sekä lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Kyse on seksuaalirikoskokonaisuudesta, jossa saman 13-vuotiaan tytön epäillään joutuneen useiden miesten uhriksi. Kuten aiemmin tuomitut miehet, myös tällä kertaa tuomittu ja tyttö olivat tavanneet sosiaalisen median kautta.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus tapahtuivat viime vuoden elokuussa ja syyskuussa yksityisasunnossa, ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin näiden jälkeen lokakuussa.

Oikeuden mukaan mies oli muun muassa työntänyt peniksensä ja sormensa tytön emättimeen sekä kosketellut tämän rintoja. Lisäksi mies oli peniksellä tapahtuneen sukupuoliyhteyden aikana puristanut tyttöä ranteista ja kurkusta, mistä oli aiheutunut tälle hengitysvaikeuksia ja kipua.

– Rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä ottaen huomioon sen nöyryyttävä ja alistava tekotapa sekä se, että (tuomitun) on täytynyt käsittää, että asianomistajan toimintakyvyssä, kyvyssä ilmaista itseään sekä käsityskyvyssä on ollut osin puutteita. Rikos on kokonaisuutena arvostellen törkeä myös sen vuoksi, että vastaaja on tiennyt asianomistajan tulleen jo aikaisemmin seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, tuomiossa todetaan.

Tuomittiin 22 000 euron korvauksiin

Tuomittu Ali Osman Mohamed, 26, myönsi syyllistyneensä seksuaaliseen hyväksikäyttöön työntämällä sormensa tytön emättimeen tietäen, että tämä oli 13-vuotias. Muuten mies kiisti syytteet.

Oikeudessa Mohamed kertoi olleensa elokuussa 2018 sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa. Hän kertoi luulleensa tuolloin, että tyttö oli 16-vuotias. Oikeus ei pitänyt miehen väitettä uskottavana.

Oikeuden mukaan Mohamed oli vielä lokakuussa pyytänyt tyttöä tulemaan luokseen ja tarjonnut tälle rahaa. Tältä osin mies tuomittiin lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin. Syyte seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta kuitenkin hylättiin.

Vankeustuomion lisäksi Mohamed tuomittiin maksamaan uhrille korvauksia kivusta, särystä, kärsimyksestä sekä psyykkisen tilan heikkenemisestä yhteensä 22 000 euroa.

Kahdeksan syytettyä, viisi nyt tuomittu

Juttukokonaisuudessa on yhteensä kahdeksan syytettyä, joista aiemmin neljä on tuomittu eri pituisiin vankeusrangaistuksiin. Miehet hyväksikäyttivät tyttöä viime kesän ja syksyn aikana asunnoissa Oulussa.

Ensimmäisenä jutussa tuomittiin 21-vuotias mies, joka oikeuden mukaan muun muassa pakotti tytön yhdyntään väkivalloin. Mies tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Toinen syytetty, 20-vuotias mies, oli työntänyt sormensa tytön emättimeen, kosketellut, nuollut tämän alapäätä ja ehdotellut tälle useita tapaamisia. Hän oli oikeuden mukaan myös tarjonnut tytölle rahaa ja pyytänyt tätä tulemaan luokseen. Mies tuomittiin kahden vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kolmas tuomittu, 23-vuotias mies, oli tyttöön yhdynnässä, minkä jälkeen hän otti tähän toistuvasti yhteyttä ja yritti saada uudelleen luokseen. Oikeus katsoi, että miehen tarkoitus oli hyväksikäyttää tyttöä uudestaan. Hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeusrangaistukseen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Neljäs tuomio annettiin kuun alkupuolella. Siinä 29-vuotias mies sai kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomion mukaan mies oli ollut sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa työntymällä sukupuolielimellään tämän emättimeen ja peräaukkoon sekä työntämällä sormiaan uhrin sukupuolielimeen.

STT

