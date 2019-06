Kesä alkoi, koululaiset rynnistivät kesälomalle ja uudet ylioppilaat painoivat lakin päähänsä. Viikon kuvissa palataan näihin tunnelmiin.

Uudessakaupungissa ahkera palstaviljelijä muokkaa perunamaata, rouva menee edellä ja herra perässä.

Vakka-Suomesta löytyy suomalaiseen makuun tuunattu Taunus, Kaarinassa on poltettu kumia parkkipaikalla yötä myöten ja Turun Itäharjulla päästettiin klassikkomenopelit katuradalle. Viikon kuvissa avataan kaasuhanat monessa kuvassa.

KUVA KULTALEIJONIEN KANSSA. Somerolaiskoululaisten leirikoulun huipennus Pirkkalan ABC:llä: takana ovat MM-kultaleijonat Joel Kiviranta ja Harri Pesonen ja heidän edessään Leevi Salo (vas.), Veeti Salo ja Vilho Välttilä. Kuva: Marjukka Lamppu, Somero-lehti.

LASTENMUSIIKKIA TORILLA. Salon kesän iltatorit pyöräytettiin torstai-iltana käyntiin Lasten Laulukaupunki -tapahtuman merkeissä. Ilarius Hakkarainen, Anna Schukov ja Taika Hakkarainen nauttivat esiintymisestä Salon torilla. Schukov saa perjantaina Hyvätuuuli-palkinnon suomalaisen lastenmusiikin hyväksi tehdystä työstä. Laulukaupunki-festivaali jatkuu sunnuntaihin asti Salossa. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

SIELUNMESSU PÖLYNIMUREILLE. Äänitaiteilija Antti Tolvi on pienestä asti pitänyt korvansa auki ja kuunnellut tarkkaan. Hän kiinnostui jo varhain kokeellisesta musiikista, jota hän on sittemmin jalostanut ääni-installaatioiksi. Nykyään Tolvi soittaa melkein mitä tahansa elektronisesta musiikista gongeihin. Hän tuottaa ääntä vaikka kodinkoneista. – Teimme Barker teatteriin Turkuun koreografi Sandrina Lindgrenin kanssa Sielunmessun pölynimureille. Mukana oli neljä tanssijaa, kahdeksan hengen kuoro ja 16 pölynimuria. Kuva: Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat.

VIHREÄ KOTIMAINEN. Toisena vuotena parsapelto on kauniin vihreä, sillä parsan annetaan kukkia ja juurakon poimistua. Kotimainen parsa on useimmille tuntematon, sillä viljelyalat ovat pienet ja satokausi lyhyt. Sauvolainen Järventila Oy on todennäköisesti Suomen suurin parsan tuottaja. – Ensimmäiseksi suomalaiset on saatava syömään parsaa, tilan toimitusjohtaja Ingrida Alijosiute sanoo kahdeksan hehtaarin viljelmää katsellessaan. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

KIEKKOSANKARI OULUSTA. Salon Kiekkohaiden järjestämä jääkiekkoleiri sai keskiviikkona odotetun vieraan, kun liigaseura Oulun Kärppiä edustava salolaislähtöinen hyökkääjä Jasper Lindsten piipahti paikan päällä. Lindsten pääsi leiriläisten tenttavaksi, ja lopuksi kiekkoilija jakoi halukkaille nimikirjoituksia, kuvassa 11-vuotiaan Matias Haapalan paitaan. Lindsten saavutti Kärppien paidassa päättyneellä kaudella SM-hopeaa. Mestaruuskin oli lähellä, mutta HPK vei sen seitsemännen pelin jatkoajalla. – Hopea ei ole vielä kirkastanut. Tappio harmitta vieläkin. Voitto oli niin lähellä, mutta sellaista se on välillä. Seitsemäs peli ja jatkoaika. Se voi kääntyä mihin suuntaan tahansa, Lindsten huokaisi Salossa. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

LOHKO KERRALLAAN. Tyksin T3-sairaalan työmaalla rakennetaan parhaillaan muun muassa sairaalarakennuksen runkoa ja parkkihallia. Parkkihalli avataan asiakkaille elokuussa. Sairaalan betonirunko valmistuu lokakuussa, ja ensimmäisissä kerroksissa on aloitettu jo sisävalmistustyöt, kertovat T3:n hankejohtaja Timo Seppälä (vas.) ja sairaalan rakentamisesta vastaava Kai Österlund. Sairaalan rakentaminen etenee lohko kerrallaan alhaalta ylös. Tällä hetkellä työmaalla on noin 170 työntekijää. Sairaalan on tarkoitus valmistua vuoden 2021 loppupuolella. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

SINIVALKOINEN MENOPELI. Ilkka Lehtonen on kunnostanut Ford Coupe Taunuksensa satavuotiaan Suomen väreihin. Auton koristeet ovat saaneet inspiraationsa suomalaisuudesta: keulassa on sota-aikainen lapio ja puskurissa roukkuvat työteliään kansan rukkaset. Uudessakaupungissa asuvan Lehtosen menopeli herättää kanssaihmisissä iloa. Kuva: Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat.

SILMÄNKÄÄNTÄJÄ JA SISÄINEN HEHKU. Taiteilija Hans-Christian Berg tunnetaan veistoksista ja installaatioista, jotka luovat optisia illuusioita ja leikittelevät aistihavainnon rajallisuudella. Wäinö Aaltosen museon kesänäyttely esittelee Bergin keskeisiä teoksia uran varrelta. Kuvassa Color Space -sarjan teos vuodelta 2015. Bergin Salon lukion edustalla sijaitseva veistos Muodon illuusio paljastettiin syksyllä 2006. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

TÄÄLTÄ TULLAAN KESÄ! Marttilalaisen Nummenpään tilan ylämaankarja ei aikaillut, kun reitti laitumelle avautui. – Hetken aikaa on villiä menoa, mutta sitten kaikki todennäköisesti alkavat vaan syömään, ennusti tilan emäntä Annamaija Hakala hetkeä ennen laitumelle laskua. Ja niinhän siinä kävi. Hetken hypittyään osa pysähtyi syömään ruohoa jo laitumen penkasta ennen kuin edes varsinainen laidun alkoi. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

LAUANTAINA KOITTI KESÄLOMA. Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten urakka on tältä vuodelta ohi. Todistuksia jaettiin lauantaina aurinkoisessa säässä yksinään Turussa yli 20 000 kappaletta. Aapo Tirri ja Aarni Gustavson juhlistivat kouluvuoden päättymistä palaamalla luontoon. Kohteeksi valikoitui tällä kertaa Raunistulan koulun pihalla kasvanut omenapuu. – Eniten odotan reissulta uimista ja uimarantoja, Gustavson sanoo. Kuva: Tatu Lertola, Turun Sanomat.

KUMINPOLTTO PIISPANRISTILLÄ Kaarinassa on riistäytynyt käsistä. Paikallisen Puuilo-liikkeen pihalla on poltettu kumia toukokuussa läpi yön. Myymäläpäällikkö Juha Tala on huomannut, että yöllisiin kruisailuihin kutsutaan väkeä Facebook-ryhmässä. Kuva: Maria Kesti, Kaarina-Lehti.

VAUHDIN HURMAA. Helatorstaina Turun Itäharjulla avattiin kaasuhanat. Legendaarinen katurata oli isäntänä klassikkoautojen ja -moottoripyörien näytösajolle. Itäharjulla oli nähtävillä myös kisapyöriä, joissa sivuvaunussa olevalla henkilöllä on tärkeä työ pyörän tasapainottamisen kannalta. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

EMÄNTÄ EDESSÄ, ISÄNTÄ TAKANA. Marja ja Tapani Laihonen tekevät perunavakoja viljelypalstalleen Uudessakaupungissa. Laihoset palstaviljelevät yli 30 vuoden kokemuksella perunaa, sipulia, tilliä, kurkkua ja esimerkiksi yrttejä. – Perunoita tulee yleensä niin hyvin, että syömme niitä koko talven. Kuva: Katja Kaartinen, Uudenkaupungin Sanomat.

INTER KAATUI VIRHEISIIN. Turun Inter putosi perjantaina kolmanneksi jalkapalloliigassa, kun se hävisi kärkiottelussa Kupittaalla Tampereen Ilvekselle maalein 2–3. Turkulaisten ohi sarjassa meni myös HJK, joka haki voiton Rovaniemeltä. Ilves yllätti Interin housut kintuissa taktisella muutoksella. Sen jälkeen turkulaisten virheet varmistivat tappion. Timo Furuholm makasi pettymyksen kourissa maassa pelin jälkeen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

ODOTETTU HETKI. Usean vuoden uurastuksen jälkeen on lupa laittaa lakki päähän. Tunnelma on taltioitu viime lauantaina Uudenkaupungin lukiossa, jossa 54 lukion ja 4 Novidassa kaksoistutkinnon suorittanutta laittoi ylioppilaslakit päähänsä. Kuva: Päivi Sappinen, Uudenkaupungin Sanomat.

KUMMIEN MÄÄRÄ. Kummien määrästä ja asian säätelystä on keskusteltu keväällä kirkolliskokouksessa. Loimaalaislapsilla on keskimäärin kaksi kummia. Loimaan seurakunnan kirkkoherra Riku Laukkanen suositteleekin kahta kummia, sillä silloin lapselle jää vielä yksi kummi, vaikka toiseen välit syystä tai toisesta katkeaisivatkin. Kuva: Katriina Reijonen, Loimaan Lehti.

HATTUTEMPPUSANKARI. Kolmesti osunut Eliecer Espinosa (keskellä) ei osaa englantia, mutta maalinteon kolumbialainen taitaa. TPS:n kolumbialaishyökkääjä maalasi heti sunnuntain ottelun alussa ja toisella puoliajalla kahdesti nostaen TPS:n 3–2-voittoon Jarosta. Samalla TPS nousi tasapisteisiin Hakan kanssa Ykkösen kärjessä. Valmentaja Tommi Pikkarainen joutui herättelemään omiaan siteeraamalla Youtube-videon vihaista metsäkoneenkuljettajaa. Kyseessä on kainuulaisen metsäkoneenkuljettajan kirosanojen täyttämä avautuminen, kun mikään ei toimi. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.

