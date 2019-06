Kesä ja lähestyvä heinäkuu toivat kuviin mansikkapellot, mökkiuinnit, trampoliinihypyt ja keskiajan.

Viikon kuvissa myös mahdollisesti suden raatelema poni, ruskopääsirkun innostamat lintubongarit ja jalkapallon suuret tunteet.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat.

KAKSI SUURTA KOHTASIVAT. Reino Koivuniemi asettui samaan kuvaan Jätin kanssa. Jätti on taiteilija Kimmo Takaraution somerolaisen Hiidenlinnan pihalle tekemä 15 metriä korkea veistos. Linnan isäntä Sami Uotila kertoo, että Koivuniemi on ollut veistoksen esikuva. Koivuniemi on rakentanut Someron ehkä tunnetuimman nähtävyyden, Hiidenlinnan. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

40 000 KILOMETRIÄ KALASTUSREISSUJA. Lieksalainen Reijo Viertola (oik.) lappoi vartissa reppuunsa kymmenkunta lahnaa, särkeä ja ahventa ammattimiehen ottein. Mies osallistui torstaina Eläkeliiton rantaongintakilpailuihin Salossa. Viertola laskee ajavansa vaimonsa kanssa 40 000 kilometriä vuodessa kalastusreissuja. Pilkkikisoja kertyy talvisin yli 60, kesäonkikisoja kolmisenkymmentä ja laituripilkkikisoja toinen mokoma. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

PETOELÄIN RAATELI HEVOSET. Kun Roger Lumberg meni ruokkimaan hevosia Kuusjoella tiistaiaamuna, ponitallilla oli täyskaaos. Lumbergin mukaan petoeläin oli päässyt hevosten aitaukseen ja raadellut yhteensä neljää. – Varsat ovat päätynet parempiin suihin. Tässä on ollut susille seisova pöytä, Lumberg huokaa. Suurpetoyhdyshenkilön mukaan on mahdollista, että tekijä on ollut petoeläin. Jos haavat varmistuvat petoeläimen aiheuttamiksi, yhdyshenkilö pitää sutta todennäköisimpänä tekijänä. – Kuusjoen alueella liikkuu susia, ja niistä tehdään tasaisin väliajoin havaintoja. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

RUUHKA RUSKOPÄÄSIRKUN TAKIA. Monen suomalaisen lintuharrastajan juhannussuunnitelmat menivät uusiksi, kun Salon Halikonlahdelta löytyi juhannusaattona puolenpäivän jälkeen Suomessa vain kaksi kertaa aikaisemmin havaittulintuharvinaisuus. Ruskopääsirkkukoirason viihtynyt Halikonlahden vedenpuhdistamon alueella vielä juhannuksen jälkeenkin. Paikalla on käynyt ruskopääsirkkua bongaamassa yli tuhat lintuharrastajaa kaikkialta Suomesta. Ruskopääsirkun löysi salolainen aktiiviornitologi Marko Kaukinen. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

PÄÄSATOA POIMITAAN JO. Mansikkasato on aikaisessa tänä vuonna ja pääsatoa poimitaan jo. Säilöntäaika on siis käsillä. Paimiolaisella Saaren tilalla on töissä 120 poimijaa, jotka tulevat pääsääntöisesti Ukrainasta. Kuva: Ina Virtanen, Kunnallislehti.

HAISTA HUUME. Kahdeksan kuukauden ikäinen labradorinnoutaja Retu on Lounais-Suomen poliisin tuleva erikoiskoira. Koulutusjakson jälkeen se työskentelee poliisin kaverina etsimässä huume-, raha- ja asekätköjä. Retu innostuu antamaan ohjaajalleen, Maarit Sarenille märän suukon. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

KUPITTAAN TASAPELI. Turun Interin oli tyytyminen tiistaina tasapeliin, kun toisella puoliajalla kenttätapahtumia hallinnut VPS nousi 1–1-tasapeliin Kupittaan samettisella viheriöllä. Mika Ojala syötti turkulaisten maalin, ja viisi minuuttia ennen taukoa Inter pääsi jopa senttien päähän toisesta maalista, kun Ojalan 19 metristä ampuma kierteinen vapaapotku kilahti tolppaan. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

KALLIS TIEDEJÄTE. Åbo Akademin Gadolinia-rakennuksen kellarissa lymyää vähälle käytölle jäänyt hiukkaskiihdytin eli syklotroni. Kyseessä on kliiniseen käyttöön tarvittavien radionuklidien tuotantolaite. Syklotroni on tarkoitus jättää 10–15 vuodeksi paikoilleen, vaikka talo purettaisiin päältä pois. Tuon ajan jälkeen säteily on hiipunut niin alhaiseksi, että laite on muuttunut metallijätteeksi. Laitetta on käytetty vuodesta 1974 alkaen. Turun yliopiston radiokemian professori Olof Solin suree sen kohtaloa. – Laitteen suorituskyky on todella hyvä. Vastaavan uuden rakentaminen maksaisi 25 miljoonaa euroa, hän laskee. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

VIIMEINEN LEPOSIJA EI OLLUTKAAN SITÄ. Turkulainen Reino Kivistö liikuttui kyyneliin kertoessaan, kuinka kurjalta hänestä tuntuu lähteä Karinakodista pois. Lääkäri Heidi Marttila istahti sängyn vierelle lohduttamaan. Haastattelu katsottiin parhaimmaksi lopettaa tähän. Toimintansa lopettavassa Karinakodissa koettiin viime viikolla kyyneleitä ja lähdön tuskaa, kun saattokodin järkyttyneitä potilaita siirrettiin Kaskenlinnaan. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

RAUTAPORTISTA KESKIAJALLE. Moni historiaharrastaja kulkee Turun keskiaikaisille markkinoille kaarinalaisen Rautaportti-myymälän kautta. Ville Heinon perustama yritys oli aluksi pelkkä verkkokauppa. Nyt myymälä sijaitsee Kaarinan keskustassa. Heinon mukaan kyseessä on Suomen ainoa tämän alan liike. Kuva: Jaana Pakarinen, Kaarina-Lehti.

POLKU PILVILINNAAN. Raija ja Pentti Nokkalan Pilvilinnan turistikausi alkaa jo toukokuussa, mutta virallisesti taidetalo avataan vasta juhannuksen jälkeen. Niin on tänäkin vuonna. Neljän kuukauden ikäinen Paplo-pupu opettelee vasta vierailijoiden vastaanottotöitä. Naivistinen taidetalo on humoristinen paikka, jonka pihalla on 110 erilaista veistosta ja 120 erilaista ruusulajiketta. Kuva: Katja Kaartinen, Uudenkaupungin Sanomat.

KESÄN MAUT PUIKOIKSI. Kaarinalaiset Piia Pöllänen ja Hannamari Nurkkala perustivat oman jäätelötehtaansa tänä keväänä ja menossa on yrityksen ensimmäinen kesäsesonki. Pöllänen ja Nurkkala uskovat, että ice pops -kulttuuri on seuraava iso juttu. Amerikassa artesaani ice popsit valitiin viime vuoden yhdeksi kymmenestä suurimmasta ruokailmiöstä. Jäätelöt tehdään hedelmistä ja marjoista soseuttamalla ja jäädyttämällä. Kuva: Jaana Pakarinen, Kaarina-Lehti.

MÖKKIELÄMÄÄ. Solan perhe asuu mökillä toukokuun lopusta elokuulle saakka. Mökillä palju lämpiää joka päivä ja uimassakin käydään. Sauna lämpiää nyt harvemmin, kun palju on lämmittänyt perhettä jo parin vuoden ajan. Eero Sola kertoo uivansa mökillä ainakin kahdesti päivässä. Mukana ovat kaverit Alex Åberg ja Arttu Kyläniemi. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

ISOT KASVUPROSENTIT. 12 varsinaissuomalaista yritystä pääsi Kauppalehden sadan nopeimmin kasvaneen yrityksen listalle. Yksi niistä on turkulainen laboratorioiden mittalaitteita valmistava Labrox. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli noin neljä miljoonaa euroa, ja summa kaksinkertaistui vuoteen 2017 verrattuna. Yrityksen teknologiajohtajan Pauli Salmelaisen mukaan nopea kasvu perustuu yhteistyökumppaneiden olemassa oleviin globaaleihin jakeluverkostoihin. Arttu Juvonen kokoaa käsin mittalaitetta, jonka loppuhinta vastaa pientä perheautoa. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

VESIPELASTUSUIMAKOULU. Aatu Kosonen, 12, ja Viljami Kuusela, 11, osallistuivat lasten vesipelastusuimakouluun Loimaalla innokkain mielin. Nuken kannattelu vaati uimareilta voimia. Välinetesti osoitti, että tyhjä virvoitusjuomapullokin kelluttaa, mutta pikkusiskon prinsessakuvioinen pelastusrengas on paras. Kuva: Anni Hinkkanen, Loimaan Lehti.

POHJALAISPOJASTA TULI TAITEILIJA. Petri Ala-Maunus oli painia harrastava pohjalaispoika, josta tuli taiteilija. Nyt hän on ehdolla Ars Fennica -taidepalkinnon saajaksi. Ehdokkaiden yhteisnäyttelyyn hän maalasi 14 metriä pitkän taulun. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

TRAMPOLIINI HALTUUN. Trampoliinilla voi hyppiä seisaallaan, vatsallaan, kontallaan ja jopa selällään, mutta ei yhdellä jalalla eikä polvillaan. Haarahypyt ovat helppoja ensimmäisiä temppuja trampoliinille. Daniel Östberg on harrastanut trampoliinihyppyjä jo parin vuoden ajan. – Trampoliinihyppimisessä pulssi nousee nollasta maksimiin vain muutamassa sekunnissa. Siinä kunto kasvaa sekä lapset oppivat avaruudellista hahmottamiskykyä, Turun Sirkuksen päävalmentaja Esa Östberg luettelee trampoliinin hyötyjä. Kuva: Tatu Lertola, Turun Sanomat.

LIIKUNTAA LOMALLA. Kesäurheilukoulu on liikuttanut lomailevia koululaisia jo kolmen viikon ajan Laitilan urheilukentällä. Mukana on ollut yli sata lasta. Apuohjaaja Mia Helin (vas.) vauhditti urheilukouluun osallistunutta Oona Nykästä maanantaina. Urheilukoulu päättyy perjantaina. Kuva: Aleksi Mäkelä, Laitilan Sanomat.

