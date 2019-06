Kesätapahtumat vyöryvät päälle. Salossa pelattiin ilman paitaa katukorista, Saaristo Open avasi festarikesän Kaarinassa, Apocalyptican sellotaiturointia kuultiin Naantalissa ja yleisurheiluiloittelua seurattiin Paavo Nurmen kisoissa Turussa.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat.

SALON KATUKORISKUNKKU? Salo Streetbasket pelattiin lauantaina seitsemättä kertaa. Vauhdikas laji yhdistettynä hyvään säähän toi paikalle runsaasti yleisöä. Kuvan pelaajien nimet eivät ole tiedossa. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

KAIVERRUKSET ESIIN. Mathildedalin kesäteatterin takana on kallioon kaiverrettuna kymmenittäin nimiä ja päivämääriä. Yhdessä kohdassa lukee ”C. Fagerström 4.11.1883”, toisessa lukee ”3.5.1934 K G” ja perään on piirretty sydämen kuva. Kirjoitukset ovat olleet kalliossa vuosikymmenien ajan. Monien niistä arvellaan olevan Mathildedalin rannassa käyneiden merimiesten kaivertamia. Paikalliset asukkaat ovat aina olleet tietoisia kaiverrusten olemassaolosta. Jorma Ponkala on kaivanut niitä kevään aikana esille. Suurin osa nimistä ja nimikirjaimista oli rapautunut näkymättömiin tai peittynyt sammalen ja jäkälän alle. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo, Salon Seudun Sanomat.

VASKION RÖLLIT. Vaskion Perinnemäellä saa kesäkuun lopussa ensi-iltansa Allu Tuppuraisen käsikirjoittama koko perheen näytelmä Pelastakaa Röllimetsä. Salaperäiset humpuukit yrittävät näytelmässä vallata Röllimetsän. Humpuukien ylipappia esittää Ilse Lopemaa. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

ROUHEITA SELLOSOUNDEJA. ”Nyt pidetään semmonen mekkala et herätetään hautuumaakin henkiin!”, lupasi Apocalyptican perustajajäsen Eicca Toppinen Naantalin kirkkopuiston lauantaisen ulkoilmakonsertin aluksi. Eikä helle ei hidastanut ainakaan sellisti Perttu Kivilaaksoa. Kuva: Jane Iltanen, Turun Sanomat.

SUOMEN ENNÄTYS. Tiistaisten Paavo Nurmen kisojen sykähdyttävin tulos koettiin, kun korkeushyppääjä Ella Junnila teki uuden Suomen ennätyksen 194. Tulos riittää myös Dohan kisakoneeseen. Junnilan perheestä löytyy nyt kaksi suomenennätysnaista, sillä hänen äitinsä Ringa Ropo pitää yhä hallussaan pituushypyn kaikkien aikojen kotimaista tulosta. Ropo näki Junnilan ennätyksen läheltä, sillä hän oli kannustamassa tytärtään takakaarteessa. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

SUOMEN SUURIN. Suomen suurin kotilolaji, viinimäkikotilo, viihtyy erityisesti lounaisessa Suomessa. Siitä huolimatta vain harva on päässyt sen näkemään, sillä laji ei ole kova leviämään. Kaarinalainen Amanda Hansen (kuvassa) oli onnekas ja näki viinimäkikotiloita kävelylenkillään Paraisten metsässä. Viinimäkikotilo on tutumpi näky ravintoloiden ruokalistoilla, joissa sitä kaupataan etana-nimikkeellä. – Ne on alun perin tarkoitettu syötäväksi ja niitä on istutettu Etelä-Suomessa vapaaseen luontoon useampiinkin paikkoihin, kertoo Luomuksen nilviäisasiantuntija Anne Koivunen. Kuva: Jonna Lankinen, Turun Sanomat.

VIIKON JÄRKYTTÄVIN KUVA. Metrien korkuiset pikaruokapaikkojen mukipinot tervehtivät tulijaa jo eteisessä. Keittiön ja muidenkin huoneiden tasot ja pöydät ovat kukkuroillaan ruokajätettä, minkä seurauksena seinät ja kaapit ovat mustanaan kärpäsiä. Huoneet ovat tavarapinojen valtaamia. Kaiken keskellä temmeltävät jyrsijät. Tässä turkulaistalossa asuvat iäkäs äiti ja hänen kaksi lastaan. He kaikki tarvitsisivat ehdottomasti arkeensa apua. Äidin liikkuminen on erittäin hankalaa. Apuna ovat sekä pyörätuoli että rollaattori. – Tämä talo on kaatopaikka, äiti sanoo. Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten paikka olisi äidin mukaan laitoshoidossa. Iäkäs äiti on kaksikymmentä vuotta taistellut saadakseen sairaille aikuisille lapsilleen hoitopaikat. Täyteen sullottuja hyllyjä ja ruokajätteitä on ajoittain yritetty siivota, mutta jätettä keräävä talossa asuva aikuinen lapsi palauttaa ne ennalleen saman tien. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

RALLIA MAALAISIDYLLISSÄ. Historic-rallisarjan osakilpailuna ajettu Kaasujalka-ralli pöllytti viime lauantaina Oripään, Yläneen ja Loimaa sorateitä. Mukana pöllyytyksessä oli muun muassa vanhoja Volvoja, Datsuneita, Anglioita, Fiateja ja Kuplia. Timoteit vain heiluivat, kun Kari Loppi pisteli menemään Ford Cortina 1600 GT:llä. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

FESTARIKESÄN AVAUKSIA. Kymmenettä kertaa järjestetty Saaristo Open houkutteli viime viikonloppuna Kaarinan Hovirinnan rannalle ennätysyleisön. Yli 20 000 festarikävijää nautti nautti hienosta säästä ja kotimaisen rockin kärkinimistä. Kuva: Petri Nieminen, Kaarina-Lehti.

SUOMI MELOO. Suomi meloo -tapahtuma toi kanoottien ja kajakkien virran Somerolle torstaina. Tänä vuonna tapahtuma alkoi Kihniön Pyhäniemeltä viikko sitten lauantaina. Melojat lopettavat tänään Salon torille kello 16:30. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

ÄLYKÄS TUULILASI. Japanilaisen NSG-konsernin omistama Pilkington on viime aikoina investoinut Laitilan ja Tampereen tehtailleen kymmeniä miljoonia euroja. – Nostamme Laitilan tehtaan kapasiteettia, sillä odotamme menestystä useasta uudesta tuotteestamme, kertoo toimitusjohtaja Johanna Kuusela. Varsinkin älykäs tuulilasi on tuote, johon kohdistuu suuria toiveita. – Älykkäistä tuulilaseista on paljon hyötyä sekä työkoneissa että julkisen liikenteen ajoneuvoissa. Esimerkiksi traktorin kuljettajat saattavat istua hyvin ergonomisella istuimella, mutta näyttö on niin sivulla, että he joutuvat katsomaan pää vinossa sitä, kuvailee uusien teknologioiden päällikkö Juha Artama. Ryhmävastaava Paula Huppunen tarkastaa valmistuneita bussien tuulilaseja ja ottaa niistä pois ylimääräisiä kalvoja Pilkingtonin tehtaalla Laitilassa. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

LUOMUMISSI. Piikkiöläinen Jutta Hongisto tavoittelee Miss Eloweena -titteliä. Kisaan osallistuvien nuorten on oltava täysin luonnonmukaisia, kauneusleikkausten lisäksi kiellettyjä ovat esimerkiksi ripsenpidennykset ja rakennekynnet, eikä kisassa ole paino-tai pituusvaatimuksia. Hongiston mielestä hymyilevä ihminen on kaunis. Kuva: Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti.

MUSTA SAVU. Viime viikonloppuna Piikkiössä kisattiin Tractor Pullingin SM-osakilpailussa. Lajissa on kyse siitä, että traktorilla tai muulla ajoneuvolla vedetään painonsiirtovaunua tai lavettia vähintään 130 metrin pituisella maaradalla mahdollisimman pitkä matka. Se tarkoittaa,e ttä koneista lähtee kova ääni. Kuva: Saana Sipola, Kunnallislehti.

KÄVELYÄ VEDEN PÄÄLLÄ. Viikonlopuksi Turkuun matkustaneet tamperelaiset sisarukset Sohvi, 8, ja Torsti, 10, Rasku olivat päässeet jo toistamiseen yrittämään kävelyä veden päällä. Isä Jari Rasku tyytyi seuraamaan ja kuvaamaan lasten riemua Kupittaanpuistossa. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

KOULUKESKUSTELU LOIMAALLA. Loimaalla puhutaan koulujen määrästä ja mahdollisista lakkautuksista kouluverkkoselvityksen myötä. Oppilasmäärän on laskettu vähentyvän 300:lla seuraavien vuosien aikana. Se vähentää myös valtionosuuksia. Metsämaalla oltaisiin näin iloisia, jos oma alakoulu säilyisi. Kouluverkosta on keskusteltu koulutilaisuuksissa koulukylillä viime viikkoina. Kuva: Kati Uusitalo, Loimaan Lehti.

RAUHA KIPUSI RIKSAAN. Laitilassa kaksi hoivakotia vuokrasi riksapyörän asukkaiden iloksi. Riksan kyydissä vanhukset pääsivät katsomaan esimerkiksi kaupungin vilinää ja kuunteleman linnunlaulua. Toimintaterapeutti Olga Kivilä on viemässä ajelulle Rauha Ahavaa. Kuva: Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat.

KESÄKULKURIT. Tanssivina Kesäkulkureina työskentelevät tänä kesänä tanssitaiteilijat Elsa Heikkilä ja Evgeny Kostyukov. Heidän kiertueensa pysähtyy kesäkuussa monessa paikassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Kuvassa tanssitaan Turun Teatterisillalla. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

YPPÄRILÄ JA KASITONNI. Jenni Yppärilä nosti museon seinälle Dynamon, kaupunginkirjaston ja muita turkulaisia rakennuksia. Anssi Kasitonni teki maailman ensimmäisen kauko-ohjattavan lumilautailijan. Kolmiulotteisista maalauksista tunnettu Jenni Yppärilä on muotoillut turkulaisia rakennuksia. Taustalla Turun taidemuseon Studion seinällä on kolmiulotteisista maalauksista tunnettu Yppärilän teos Kela (2019) ja Fuck This Word (2019). Anssi Kasitonnin (oik.) uusia lyhytelokuvia nähdään Pimiössä. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

KESÄKUUN KUTONEN. Uudessakaupungissa järjestetty naisten juoksutapahtuma, Kesäkuun Kutonen, ehti olla telakalla kahdeksan kesää, kunnes se herätettiin jälleen eloon täksi kesäksi. Tapahtuma järjestettiin ensi kerran 1989, eli nyt oli samalla 30-vuotisjuhla. Lähtöpaikalle Crusellin puistoon kerääntyi satoja naisia. Kuva: Ari Anteroinen, Uudenkaupungin Sanomat.

MAALITUULETUS. Turun Palloseuran voittovire naisten jalkapalloliigassa palasi, kun joukkue pääsi haastamaan kotipelissään viime viikolla Tampereen Ilveksen. Jenni Rannuksen maalituuletus oli näkemisen arvoinen. Kuva: Jori Liimatainen, Turun Sanomat.