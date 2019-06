Suomalainen sähkömoottoripyörä RMK E2 näyttää futuristiselta. Sen isä on salolaistaustainen tee-se-itse-keksijä Teemu Saukkio.

Moottoripyörän takavanne ja moottori ovat yhtä. Takapyörän ripustus on navaton. Vannemoottori tarkoittaa sitä, että sähkömoottorin kaikki osat sijaitsevat vanteen sisällä.

– Yhtään vastaavaa tuotantopyörää ei ole, Saukkio sanoo.

Ruohonleikkureiden LeMans-sarjaa on ajettu vuodesta 2005 lähtien. Viime viikonloppuna leikkurit kisasivat Koskella.

Moottoripelit ovat kuvissa myös Turku Airshown ja hakekasan tulipalon tiimoilta.

VIIKON KUVAT on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat.

RUOHONLEIKKUREIDEN LEMANS. Suomi on tunnettu monipuolisena moottoriurheilumaana. Koskella oli lauantaina puoliltapäivin aitoa urheilujuhlan tuntua, kun päältäajettavia ruohonleikkureita, hieman viritettyinä toki, laitettiin kisakuntoon kolmen tunnin kestävyysajoa varten. Leikkureiden LeMans-sarjaa on ajettu vuodesta 2005 lähtien. Sarja palasi viiden vuoden tauon jälkeen Koskelle. Jari Viitasalo (vas.) ja Miika Kujala virittelivät Q-ryhmän leikkuria kisakuntoon. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

UINTIA JA HERKUTTELUA JUHANNUKSENA. Eero Ruohonen (vas.), Julius Ranki ja Viljami Ranki lähtevät juhannuksena purjehtimaan perheen kanssa. Luvassa on uimista, kalastusta ja herkuttelua. Juhannusta ennen pojat pulahtivat uimaan Paimion Ankkalampeen. Kuva: Taina Tukia, Kunnallislehti.

ILMAILUN YSTÄVILLE. Ilmailualan vuoden ykköstapahtuma, Turku Airshow keräsi viime lauantaina ennätysyleisön. Hävittäjäkoneet olivat kaksipäiväisen tapahtuman ehdoton vetonaula. Yleisö sai tutustua myös muutamien koneiden sisätiloihin. Yksi näistä oli Naton suuri nelimoottorinen E-3A tutkavalvontakone. Se on lentävä komentokeskus, josta johdetaan Nato-maiden ilmaoperaatioita. Koneen tunnistaa sen katolla olevasta valtavasta, lautasmaisesta tutka-antennista. Kuva: Lennart Holmberg, Turun Sanomat.

SOMERON SEIVÄSOPIT. Somerolaisnuoret saivat seiväskouluun opettajakseen Someron Esan huippuhyppääjän Tommi Holttisen. Holttinen korjasi virheitä, antoi vinkkejä ja kertoi, ettei ole koskaan aikaisemmin vetänyt seiväskoulua. Somerolla seiväshyppyä on harrastettu menestyksekkäästi jo 1960-luvulta lähtien. Kuva: Sari Merilä, Somero-lehti.

FUTURISTINEN SÄHKÖMOOTTORIPYÖRÄ. Sähkömoottoripyörä RMK E2:n muodot ovat futuristisia. Kaasukahvan vaste on lineaarinen ja 320 newtonmetrin vääntö on käytössä heti lähdössä. – Tavoitteena on, että nollasta sataan päästään alle kolmeen sekuntiin, sanoo pyörän keksijä ja suunnittelija Teemu Saukkio (oik.). Pyörän takavanne ja moottori ovat yhtä. Takapyörän ripustus on navaton. Vannemoottori tarkoittaa sitä, että sähkömoottorin kaikki osat sijaitsevat vanteen sisällä. Onni-Matti Halkola (vas.) LINK Designista kehittää Salo IoT Campuksella Saukkion prototyypistä ensi vuonna sarjatuotantoon pääsevää myyntiversiota. Kuva: Jan Sundman, Salon Seudun Sanomat.

KUUMAT KESÄKISAT. Loimaan kauppatorilla kokeiltiin uutta kesätapahtumaa, Hot summer games. Vetonaulana olivat leikkimieliset olympialaiset, mutta painia harrastava Sami Perhonen pääsi kokeilemaan myös tankotanssia ensimmäistä kertaa. Kuva: Maija Paloposki, Loimaan Lehti.

KESÄTYÖPAIKKA SADAN VUODEN TAKAA. Verhoilijaopiskelija Jenny Karén, 23, viettää kesän Turun Luostarinmäen käsityöläismuseossa, jossa kertoo museovieraille verhoilusta ja tekee verhoilutöitä. Museoon on rakennettu 1900-luvun alun verhoomo. Työntekoon käytetään museon hengen mukaisesti ainoastaan puisia tai metallisia työkaluja, jotka toimivat käsikäyttöisesti. Jopa muoviset kahvat on kielletty. Karénin mukaan vanhojen välineiden kanssa työskentely on rauhallisempaa ja seesteisempää kuin nykyverhoomossa. Kuva: Riitta Salmi, Turun Sanomat.

TAKAISIN 1800-LUVULLE. Pöytyän museopappilan pihamaalla kuljeskeli viime sunnuntaina talonpoikia, piikoja, ajomiehiä ja herraskaista väkeä. Sisällä museopappilan yläkerrassa sisäkkönä puuhaillut Vilma Toivonen käveli kaulauslautojen ja puntareiden koristamalla käytävällä. Aikakoneen kyydissä ei kuitenkaan oltu, vaan museopappilaa ylläpitävä Pöytyän kotiseutuyhdistys oli päättänyt herättää miljöön eloon ja luonut yleisön iloksi hieman teatterimaista toimintaa paikalle. Kuva: Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti.

HAKEKASAN PALO. Betorantien hakekasan tulipalo Uudessakaupungissa osoittautui lopulta arveltua pienemmäksi keskiviikkoiltana, mutta ainekset kovalle palolle olivat olemassa. Lähistöllä oli isot hakekasat ja tukkeja. Hakekasan palo talttui vedellä, jonka jälkeen kasaa levitettiin kuormaajan avulla mahdollisten tulipesäkkeiden löytämiseksi. Selkeää syttymissyytä ei ole tiedossa. Kuva: Katja Kaartinen, Uudenkaupungin Sanomat.

VILLIYRTTEJÄ KESKELLÄ KAUPUNKIA. Villiyrteistä voi valmistaa vaikkapa herkullisia ruoan lisukkeita, hyödyllisiä rohtoja ja helppoa kotikosmetiikkaa. Aurajoen rantaa ei tarvitse pitkään talsia, kun jo kerättävää alkaa löytyä. Tutut ”rikkakasvit” voikukat, vuohenputket sekä monet muut pientareiden kukkijat odottavat poimijaansa. Iida Räty (vas.) ja Virpi Hirvensalo käyttävät paljon nokkosta. Kuva: Marttiina Sairanen, Turun Sanomat.

HISTORIALLINEN VOITTO. Mynämäen Vesa otti sunnuntaina ensimmäisen voittonsa naisten Superpesiksessä, ottelussa kaatui Lappeenrannan Pesä Ysit. Kotijoukkueen jokerina pelannut Jessika Sihvonen juhli voittoa 384 katsojan edessä. Ensimmäistä kauttaan pääsarjassa pelaavan joukkueen alkukausi on ollut vaikea. Runkosarja alkoi peräti kymmenen tappion putkella. Voitolla Vesattaret nousivat pois sarjataulukon jumbosijalta. Kuva: Eero Saarikoski, Turun Sanomat.

MUNARUOKAA MUNAMARKKINOILLA. Munamarkkinat toivat vilskeen Laitilan keskustaan viikko ennen juhannusta. Munaruokakisassa makutuomareina toimivat Kalle Palander ja Janne Porkka. Juontaja Seppo Helenius valvoo taustalla. Munamarkkinoiden yleisömäärä nousi 20 000 kävijään. Kuva: Aleksi Mäkelä, Laitilan Sanomat.

RAUHALLINEN ROCK-FESTIVAALI. Kesärauha toi Turkuun uudenlaisen tapahtuman täynnä indiemusiikin suuria nimiä. Tapahtuma osoitti, että Turun keskustaan Vanhalle Suurtorille voi rakentaa rauhallisen rock-festivaalin. Iisa aloitti Mua ei pelasteta -kappaleella. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen, Turun Sanomat.

HARPPU TESTIIN. Armas Lübchow innostui kokeilemaan kierrätysmateriaaleista tehtyä harppua Kaarinan kaupungin järjestämässä Meripäivässä lauantaina. Vasemmalla isä Antero Ketola. Kuva: Ada Potinkara, Kaarina-Lehti.

