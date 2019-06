Viikon puolivälissä viilenee – Keski-Euroopan helteet eivät yllä Suomeen

Lähipäivinä tuskin päästään hellelukemiin ja keskiviikkona sää viilenee entisestään, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tiistaina Lapin sadekuurot ovat valumassa kaakkoon kohti Koillismaata ja Kainuuta, ja paikoin voi ukkostaa. Lämpötilat vaihtelevat, mutta lounaassa voidaan päästä 23 asteen lukemiin. 20 asteen raja menee Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan kohdalla, ja siitä pohjoisempana jäädään alle 20 asteen.

Keskiviikkona maan etelä- ja keskiosissa tulee monin paikoin sadekuuroja. Pohjoisessa on pääosin poutaa.

– Lämpötilat ovat keskiviikkona melko samanlaisia kuin tiistaina, mutta pilvisyydestä johtuen 23 lämpöasteen lukemat voivat jäädä saavuttamatta, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomala.

Torstaina matalapaine lähestyy Suomea Tanskan suunnalta, mutta Tuomala ei osaa vielä arvioida, kuinka kauas pohjoiseen matalapaine jaksaa tulla. Torstai on joka tapauksessa tuulinen päivä, ja sateita tulee monin paikoin lukuun ottamatta läntisintä Lappia.

Perjantain aikana matalapaineen keskus väistynee itään ja sää poutaantuu, mutta helteitä ei silti ole luvassa.

– Loppuviikkona pohjoisvirtaus on reippaanpuoleista, ja etelässäkin lämpötilat jäänevät alle 19 asteen, Tuomala kertoo.

Euroopan lämpöaalto ei kurkota Suomeen

Muualla Euroopassa rikotaan tällä viikolla lämpöennätyksiä, ja Keski-Euroopassa lomailevat pääsevät kokemaan jopa 40 asteen helteitä. Lämpö ei kuitenkaan näillä näkymin yllä Suomeen asti ainakaan tällä viikolla.

– Näyttäisi siltä, että kaikkein lämpimin ilma jää Keski-Euroopan suuntaan, Tuomala sanoo.

Kotimaassa helteitä saataneen vielä odottaa. Sunnuntain ja maanantain aikana lämmintä ilmaa saattaa alkaa virrata Suomeen. Pilvisyyden ja sateiden vuoksi koleahko sääjakso jatkunee kuitenkin maassa ensi viikon puolelle.

STT

