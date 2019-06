Viikonlopun suurtapahtumat sujuivat rauhallisesti – Pride-kulkue ja Tuska eivät näkyneet poliisin hälytyksissä

Viikonlopun suuret kesätapahtumat näyttävät sujuneen ilman vakavampia järjestyshäiriöitä, kertovat viranomaiset.

Esimerkiksi Helsingissä järjestettiin lauantaina arviolta satatuhatta marssijaa kerännyt Pride-tapahtuma, jolla tuetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Toinen suuri tapahtuma on ollut sunnuntaina päättyvä raskaan musiikin Tuska-festivaali, jossa arvioidaan vierailleen yli 40 000 kävijää. Helsingin poliisista kerrotaan, ettei sen tietoon ole tullut kumpaankaan tapahtumaan suoraan liittyviä tehtäviä.

– Tavalliseen viikonloppuun verraten ei ole havaittavissa mitään ihmeellistä. Ei ole mitään sellaista, josta voisi vetää yhtäläisyysmerkit näihin tapahtumiin. Ihan normaalia pääkaupunkiseudun viikonloppua on vietetty tehtävämäärien valossa, kertoo yleisjohtaja, komisario Mikko Nikkanen Helsingin poliisista.

Nikkanen muistuttaa, että tapahtumiin oli tietysti kohdennettu jo ennakkoon poliisiresursseja. Itse tapahtumat eivät kuitenkaan näy tehtävätilastoissa.

– Ihmiset näköjään juhlivat niin kuin heidän kuuluukin, Nikkanen jatkaa.

Jämsän Himoksella lauantaina päättynyt Iskelmäfestivaali houkutteli kolmen päivän aikana paikalle yhteensä 36 000 juhlijaa. Sisä-Suomen poliisista kerrottiin sunnuntaina puoliltapäivin, ettei heidän tiedossaan ole vakavampia häiriöitä.

Suviseuroista kilometrien autojonot

Suuriin tapahtumiin lukeutuu myös vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen Suviseurat, joka keräsi viikonloppuna kymmeniätuhansia ihmisiä Muhokselle Pohjois-Pohjanmaalle. Järjestäjien mukaan tapahtumaan oli saapunut lauantai-iltapäivään mennessä noin 79 100 vierasta. Alueelle oli tuolloin useiden kilometrien jonot, mutta tilanne rauhoittui alkuiltaan mennessä.

Oulun poliisin mukaan Suviseurat on sujunut rauhallisesti. Sunnuntaina ja maanantaina saattaa kuitenkin lähialueilla olla paljon liikennettä, kun tapahtuma päättyy.

– Ei siellä ole mitään poliisitehtäviä, vaikka väkeähän on tietysti runsain mitoin, Oulun poliisista kerrottiin sunnuntaina päivällä.

– Varsinkin nyt toistaiseksi vielä on ollut hyvin rauhallista. Keli on ollut täällä päin ainakin ihan suosiollinen, juuri tuollaiseen tilanteeseen sopiva.

STT

