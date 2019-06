Juhannus jatkuu laajalti epävakaisena – voimakkaat puuskat voivat aiheuttaa sähkökatkoja monin paikoin

Keskikesän juhlinta jatkuu laajalti epävakaisessa ja tuulisessa säässä. Juhannusaattona maan yllä ollut ja helteitä tuonut lämmin ilmamassa on siirtynyt Suomesta itään, ja sää on lähipäivinä aattoa viileämpi koko maassa.

Ilmatieteen laitos varoittaa lauantaina vaarallisen voimakkaasta tuulesta Pohjanmaalta Ouluun ulottuvalla alueella, Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Tuulen voimakkuus voi olla puuskissa 20 metriä sekunnissa.

– Länsituuli voimistuu ja muuttuu puuskaiseksi iltapäivällä. Ne ovat sitten jo selvästi tuhoja aiheuttavia. Sähkökatkoja tässä varmaan päivän aikana tulee, arvioi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Iiris Viljamaa.

Alueella voidaan saada myös kuuroittaisia sateita, ukkonenkin voi jyrähtää.

Myös muualla maassa Oulun eteläpuolella tuulen voimakkuus voi puuskissa nousta 15 metriin sekunnissa.

Merialueilla tuuli voi yltyä lähes myrskylukemiin Perämeren pohjoisosissa. Merenkurkussa ja Suomenlahdellakin tuuli voi voimistua kovaksi, ja aallokko voi olla vaarallinen huviveneille.

Lämpimintä etelässä ja idässä, Lapissa yhtenäisiä sateita

Päivä on lämpimin maan etelä- ja itäosissa. Lämpötila voi nousta yli 20 asteeseen.

Muualla maassa lämpötila on 15-20 asteen välillä. Lapissa sateet ovat yhtenäisiä, ja lämpötila jää maakunnan pohjoisosissa kymmenen asteen paikkeille.

Meteorologin mukaan hellelukemat vaikuttavat karttavan Suomea myös tulevina päivinä.

– Sunnuntaista alkaen maan eteläosassa päästään 20 asteen kieppeille. Luvassa on vähän viileämpiä Suomen kesäisiä säitä, Viljamaa sanoo.

STT

Kuvat: