Viinarallissa väkevät korvasivat oluet – nyt asiantuntija arvioi, että Viron höllentyvä verotus voi jälleen lisätä oluttuontia

Suomeen tuodaan yhä vahvempia alkoholijuomia, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoraportista.

Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta yhteensä melkein 59 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuoden 2018 toukokuun ja vuoden 2019 huhtikuun välisenä aikana. Kun määrät muunnetaan sataprosenttiseksi alkoholiksi, lisääntyi matkustajatuonti 7,3 prosentilla aiempaan 12 kuukauden ajanjaksoon nähden.

Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna matkustajatuontina tuotiin maahan 6,9 miljoonaa litraa.

Samaan aikaan tuotujen alkoholituotteiden litramäärät laskivat. Litramääräinen tuonti väheni hieman alle viisi prosenttia viime vuoden toukokuun ja kuluvan vuoden huhtikuun välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että maahantuotu alkoholi on ollut keskimääräisesti vahvempaa kuin aiemmin.

THL:n raportissa näkyy Viron alkoholiverotuksen vaihtelu. Viron onnistui menettää kolmannes alkoholiverotuksesta saatavista tuloistaan viime vuonna, kertoi Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto STT:lle toukokuun lopulla.

Viro haluaa täyskäännöksen

Johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä kertoo, että suomalaiset ostavat Virosta eniten väkeviä juomia, sillä niiden hinnoissa on suurin ero verrattuna Suomen hintoihin.

Nyt naapurimaa Viro on päättänyt lähteä suitsimaan Latviaan suuntautuvaa viinarallia tekemällä täyskäännöksen verotuksessa. Viro on suunnitellut laskevansa alkoholin veroa 25 prosenttia heinäkuussa.

– Muutosta on todella vaikea arvioida etukäteen. Se riippuu ihan siitä, miten veronalennukset jakautuvat eri juomaryhmien kesken. Olen ymmärtänyt, että veronkevennys mitä todennäköisimmin koskisi olutta. Siellähän niitä isoimpia korotuksia on edeltävinä vuosina tehty, Karlsson sanoo.

Hän arvelee, että jos virolaisen oluen hinta halpenee, sitä todennäköisesti ostetaan taas enemmän.

Väkevien osuus melkein puolet

THL:n raportista selviää, että matkustajatuonti kasvoi erityisesti väkevien juomien, välituotteiden eli väkevöityjen viinien ja juomasekoitusten, viinien ja siidereiden kohdalla. Suhteutettuna suurin kasvu oli välituotteiden tuonnissa. Kun niitä tuotiin edellisenä tarkasteluajanjaksona Suomeen 1,3 miljoonaa litraa, nousi tuonti nyt melkein kaksinkertaiseksi.

Maahan tuotiin nyt tarkastellun 12 kuukauden ajanjakson aikana 2,2 miljoonaa litraa välituotteita.

Eniten Suomeen tuotiin edelleen olutta, melkein 24 miljoonaa litraa. Tuonti väheni kuitenkin viidellä miljoonalla litralla edelliseen tarkasteluväliin verrattuna. Myös long drink -juomien tuonti väheni.

Matkustajien Suomeen tuomista alkoholituotteista oli sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna väkevien osuus jopa 47 prosenttia. Viinien osuus oli 18 prosenttia ja välituotteiden kuusi. Panimotuotteiden, eli oluen, long drink -juomien ja siidereiden yhteenlaskettu osuus oli 30 prosenttia.

Matkustajatuontikyselyssä kysyttiin joka viikko kahden edellisen viikon aikaista matkustajatuontia 500:lta satunnaisesti valitulta 15 vuotta täyttäneeltä Manner-Suomen asukkaalta. Yhteydenottoja oli yli 26 000. Noin 2 600 henkilöä oli palannut ulkomailta edellisen kahden viikon aikana. Kyselytutkimuksen tilasivat THL, Valvira, valtiovarainministeriö ja Alko. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS.

Hallitus tiukentaa verotusta

Antti Rinteen (sd.) uuden hallituksen hallitusohjelmaan kuuluu myös suunnitelma alkoholiveron nostamiseksi. Hallitus aikoo jatkaa alkoholiveron korotuksia 50 miljoonalla eurolla.

Hallitusohjelmassa kuitenkin mainitaan, että korotuksissa otetaan huomioon toimintaympäristön muutokset niin, että vaikutukset matkustajatuontiin seurataan.

STT

Kuvat: