Villin lännen tyyliä Kiikalassa

Musiikkia, tanssia, dramaattisia kohtaloita ja rakkautta villin lännen tyyliin on luvassa, kun KiPiNöiden kesäteatteriesitys Made in Texas saa ensi-iltansa 19. heinäkuuta.

Nyt reilua kuukautta ennen näytösten alkua ollaan harjoitteluvaiheessa. Kesäkuisena iltapäivänä Kiikalan Seuratalolle saapuu näyttelijöitä, ja mukana on myös ensimmäinen erä pukuja. Laatikosta nostellaan korsetteja ja röyhelöitä.

Hahmojen muotoutuminen näyttelijöiden mielessä on meneillään, ja ne alkavat saada myös ulkoista olemustaan.

Ohjaaja Simone Koivistolla on keppi, joka kuuluu hänen roolihahmolleen, tarinan konnalle. Juha Jaakkola varustautuu kuvaan hatulla ja aseella, jotka tekevät hänestä sheriffin.

– Made in Texas on musiikkinäytelmä, jossa on vaikutteita musikaaleista Moulin Rouge ja Texasin paras pikku porttola. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita riittää, Koivisto kuvailee.

Yhdessä Koiviston kanssa näytelmän käsikirjoittanut Mirka Aapio huomauttaa, että ikärajana on 13 vuotta:

– Tämä ei ole ihan pienten lasten näytelmä, sillä tapahtumat sijoittuvat ilotaloon ja ovat myös osittain traagisia.

Musiikkinäytelmä kertoo 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta, mutta laulut ovat pääosin tätä päivää. Laulujen taustanauhoista ja musiikillisesta ohjauksesta vastaa Sanna Räisänen.

Useimmat näyttelijöistä ovat olleet mukana KiPiNöiden kesäteatterissa aiemminkin. Esimerkiksi Salossa asuva Linda-Lotta Rautio viihtyy estradilla kolmatta kesää.

– Päädyin mukaan, koska äitini tunsi Simonen. Vuorotöistä on välillä hankalaa ehtiä, mutta halusin kuitenkin tulla taas. Paljon tämä ottaa ja paljon antaa, hän toteaa teatteriharrastuksesta.

Arja Maunuksela