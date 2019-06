Viron parlamentti päätti laskea alkoholiveroa – 25 prosentin veroale voimaan heinäkuun alussa

Viron parlamentti riigikogu on päättänyt alentaa maan alkoholiveroa heinäkuun alusta alkaen, kirjoittaa Postimees. Alkoholiveron laskulla on tarkoitus kitkeä Virosta Latviaan suuntautuvaa viinarallia.

Mietojen ja väkevien alkoholituotteiden vero laskee 25 prosenttia. Parlamentti hyväksyi veroalen äänin 70-9.

Viro on viime vuosina nostanut alkoholiveroaan useita kertoja, mikä on suunnannut alkoholikauppaa Latviaan.

Suomessa etujärjestöistä ainakin Panimoliitto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat vedonneet maltillisen alkoholiverotuksen puolesta. Muutoin alkoholiverotuotot uhkaavat karata Suomesta, kun taas alkoholihaitat eivät karkaa minnekään.

– Haittaveroja täytyy suhteuttaa siihen, mitä lähialueilla tapahtuu. Muuten yksityinen matkustajatuonti lähtee taas roimaan kasvuun, Päivittäistavarakaupan toimitusjohtaja Kari Luoto arvioi STT:lle toukokuun lopulla.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus ilmoitti, että alkoholiveron korottamista jatketaan 50 miljoonalla eurolla. Hallitus kuitenkin toteaa tarkastelevansa toimintaympäristön muutoksia ja matkustajatuonnin kehitystä.

Viron parlamentin päätöksestä kertoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.

STT

