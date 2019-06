Tamperelaisen Sarianna Tammilehdon säveltämä ja sanoittama Jäärälaulu voitti Salossa järjestetyn Lastenlaulufestivaalien sävellyskilpailun. Opettavainen laulu on tarina vanhasta sarvijäärästä, joka ei kuuntele ystäviensä varoituksia ja niinpä seuraukset ovat ikävät. Kappaleen on sovittanut Tuomas Kesälä.

Kakkoseksi kilpailussa sijoittui säveltäjäkonkari Jussi Rasinkankaan laulu Voin syödä nakin, jossa Jukka Itkosen sanoitus perustuu nakin syömiseen liittyvään sanaleikkiin. Kappaleen on sovittanut Roope Halonen.

Tuomaristo päätti jakaa kolmannen sijan kahden tasavahvan kappaleen kesken ja palkitsi sekä Jiri Kurosen, Mirkka Paajasen ja Kati Valjuksen laulun Kuraa, kuraa, kuraa!!! että Marco Oeyn ja Jaakko Löytyn laulun Minä, sinä, hän.

Kilpailukappaleita arvioivat luokanopettaja ja lauluntekijä Mikko Olkinuora, director musices ja musiikkileikkikoulun opettaja Helinä Rinne sekä musiikkipedagogi Anna Schukov, joka toimi tuomariston puheenjohtajana.

Yleisön suosikki finaaliin päässeistä oli Kangasalan Vatialan koulun 3C-luokan ja Lauri Varpeniuksen esittämä Terhi Niinimaan sävellys Luonto on kaunis. Sen sanoitus on luokan oppilaiden käsialaa.

Kaikille lauluntekijöille avoin uusien lastenlaulujen sävellyskilpailu on tunnettu osa Lasten Laulukaupunki ry:n Lastenlaulufestivaalia, joka järjestettiin Salossa nyt 29. kerran.

Finaalikonsertti pidettiin Salon kulttuuritalo Kivassa lauantaina. Finaalikappaleista on julkaistu Salossa Soi -tallenne.

Festivaaleilla käytiin myös Lasten Talent -kisaa. 14 osallistujaa esitteli perjantaina lahjojaan Salon torilla laulusta tanssiin ja beatboxauksesta pianon- sekä harmonikansoittoon. Voiton vei 12-vuotias helsinkiläinen Elizabeth Krause. Lasten Laulukaupunki ry:n puheenjohtaja Siv Ilola kertoo, että Krausen tulkinta kappaleesta Feeling good vakuutti sekä tuomariston että yleisön.

Toiseksi tuli 9-vuotias salolainen beatboxaaja Reeti Korkeaoja ja kolmanneksi 7-vuotias laulaja Jenna Kultainen esityksellään How far I will go.

Talent-kisan tuomaristossa olivat lastentarhanopettaja Teija Nurmi, alakoulun rehtori Sirpa Lehtonen ja musiikkiin erikoistunut erityisluokanopettaja Sirpa Ääri.