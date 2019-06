Vuohensaaren Myrskyluodon Maija tarjoaa merta, tunteita, musiikkia ja vahvoja naisia

Merenrantakaupunki Salo saa tänä kesänä nauttia Vuohensaaren kesäteatterissa merellisestä klassikosta, Anni Blomqvistin romaaniin perustuvasta ja Jussi Helmisen dramatisoimasta Myrskyluodon Maijasta. Heinäkuussa ensi-iltansa saavan musikaalin kohdalla voidaan puhua suurproduktiosta, yhdestä Salon Teatterin historian suurimmasta satsauksesta, sillä näyttämöllä on kolmisenkymmentä näyttelijä-laulajaa ja kaikkinensa tuotannossa on mukana puolensataa tekijää.

– Ensimmäisen kerran Myrskyluodon Maijaa esitettiin Vuohensaaressa 20 vuotta sitten, ja näyttää siltä, että on hyvä ajoitus tuoda se tänne nyt takaisin, kertoo Salon Teatterin taiteellinen johtaja Pauliina Salonius.

Ennakkokysyntä on ollut todella lupaavaa.

– Vuohensaareen on tulossa bussilasteittain porukkaa kauempaakin Suomesta, lippuja on myyty paljon enemmän ennakkoon kuin aiemmin, Salonius sanoo.

Esityksiä on yhteensä 19, ja näistä kaksi viimeistä on yönäytöstä. Saloniuksen mukaan tilaa sesongin aikana on 7 000 katsojalle, kiitos kunnostetun ja suuren katsomon.

Salon Teatterin musikaalin ohjaa Peter Nyberg. Myrskyluodon Maijan tarina on monille tuttu, nyt ohjaaja haluaa Vuohensaaressa tuoda esille sen valoisampaa puolta.

– Monet muistavat 70-luvun raskassoutuisen televisiosarjan Lasse Mårtensonin musiikkeineen, mutta me haluamme tässä versiossa korostaa ulkosaaristoperheen elämänhalua ja -iloa. Elämä oli kovaa, mutta tarinan perhe kokee myös onnellisuutta, sanoo Nyberg.

Salolaislähtöinen Nyberg tekee musiikkiteatteria ammatikseen ja on tuttu näyttelijänä muun muassa kehutusta parin vuoden takaisesta Salon Teatterin Jekyll ja Hyde -pääosastaan, Svenska Teaternin Chess -musikaalista ja Espoon kaupunginteatterin Äidinmaa -musikaalista. Syksyllä Nyberg nähdään lavalla Helsingin kaupunginteatterin kaikkien aikojen suurimmassa musikaalituotannossa, Pienessä merenneidossa .

Myrskyluodon Maija on Nybergin esikoisohjaus.

– Kun kuulin viime vuonna, että Salon Teatteri etsi uusia ohjaajia, tartuin tilaisuuteen, nimenomaan musiikkiteatterin ohjaamisesta kiinnostunut Nyberg sanoo.

Musiikin on säveltänyt Matti Puurtinen , orkestroinnista vastaa Pasi Ketola ja sovituksista Outi Ollila.

– Kaikki laulavat ja kaikki ovat taitavia. Mukana on kokenutta ja ensikertalaista, kombo täydentää toisiaan. Ja Puurtisen hieno musiikki on jo tullut monille rakkaaksi, sanoo Ollila.

Päärooleissa esiintyvät monissa Salon teatterin tuotannoissa jo loistanut Merita Seppälä nuorena Maijana, viihteen moniammattilainen Ami Aspelund vanhempana Maijana ja Virtuoso-yhtyeestä ja paljosta muustakin tuttu salolaistenori Roope Pelo Jannena.

Pelo vakuuttaa, että kalastaja-Jannena hänellä pysyy kädessä sekä airo että siima. Ja vaikka tarina sijoittuu kauas ajallisesti ja maantieteellisestikin ulkosaaristoon, elämän kokeminen on universaalia:

– Meidän perheessä on kolme lasta Putolassa ja kyllä elämä voi sielläkin olla välillä myrskyluotoista! Samat tunnetilat ovat perhe-elämässä nykyäänkin ja yhä yritetään pärjäillä läheisiä tukien, Pelo sanoo.

Tenholassa asuva Ami Aspelund sanoo nauttivansa vanhemman ja elämänkokemuksensa kautta vahvan naisen roolistaan suunnattomasti.

– Koko hämmästyttävän ison emsemblen ja Peterin työ on hyvin kunnianhimoista. Peterin visio pienen tytön kasvutarinasta rakkauksineen ja pettymyksineen vahvaksi ja vanhaksi naiseksi on selkeä ja samalla hyvin tunnepohjainen, Aspelund sanoo.

Aspelund kehuu myös kanssanäyttelijä Merita Seppälää hienoksi näyttelijäksi, jonka kanssa on saanut lavalla hyvän yhteyden.

– Tämä on mahtava rooli. Olen kiitollinen, että saan tehdä sen nyt Vuohensaaressa, Aspelund sanoo.

Lavastuksesta ja kahden yönäytöksen valosuunnittelusta vastaavan Timo A. Aallon mukaan tavoitteena on ollut hyödyntää ympäröivää lähiluontoa ulkosaaristoon sijoittuvan tarinan kehyksenä. Yksi tällainen elementti on iso kivi, joka on esityksessä Högberget-kallio, jolla Maija seisoo tähyilemässä merelle, merkkejä kalastajien paluusta etsien.

– Täytyy vielä avartaa maisemaa merelle päin – kun katsoo kuvia 20 vuotta sitten esitetystä Maijasta, niistä näkee, että meri näkyi katsomoon paljon enemmän. Pitänee ryhtyä metsätöihin, Aalto sanoo.

Muiden miljöiden toteuttamisen Aalto on ratkaissut produktiota varten rakennetuilla, liikkuvilla ja käännettävillä seinillä.

Vuohensaaren kesäteatterin puitteet ovat entistäkin paremmat, sillä teatterin katsomon penkit on nyt uusittu. 1990-luvulla alun perin rakennetun katsomon remontti saatiin valmiiksi alkukesällä. Katsomossa on kaikkiaan 350 istuinpaikkaa, joista parisataa on katon alla.

Myrskyluodon Maija -musikaali Vuohensaaren kesäteatterissa 6.7. – 17.8.2019 Salon Vuohensaaressa. Ensi-ilta 6.7. klo 17.