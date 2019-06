Vuokramökkejä niukasti vapaana juhannukseksi etelässä

Juhannukseksi näyttää olevan enää niukasti saatavilla vuokramökkejä Etelä-Suomesta. Lomarenkaan eteläisen Suomen noin 800 mökistä oli vapaana juhannukseksi sunnuntaina 35.

Nuo huvilat sijaitsevat osapuilleen linjalla Satakunta-Keski-Suomi-Etelä-Savo tai sen eteläpuolella.

– Mitä pohjoisemmaksi Suomessa mennään, sitä paremmin vapaita lomamökkejä löytyy vielä juhannukseksi, kertoi Lomarenkaan markkinointipäällikkö Pekka Huttunen STT:lle.

Hänen mukaansa juhannusloman hinta torstaista sunnuntaihin on keskimäärin 400-500 euroa. Luksusmökkien juhannusvuokra kohoaa yli tuhanteen euroon.

Kesähuvilan vuokraajien vaatimustaso on Huttusen mukaan koko ajan noussut, ja se näyttää kohoavan lähivuosina edelleen.

– Pari vuosikymmentä sitten WC ja suihku sisällä olivat hyvän mökin merkkejä. Tänään ne ovat ihan perusvarustusta, samoin astianpesukone. Nykyisin mökiltä halutaan oman kodin varustetasoa tai jopa parempaa.

Lomarengas on Suomen suurin vuokramökkien välittäjä.

STT

Kuvat: