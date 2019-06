Vuorossa salkkujako – puolueiden puheenjohtajat koolle ratkomaan ministeripaikkoja

Hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden puheenjohtajien on määrä kokoontua tänään jumppaamaan salkkujakoa. Julkisuudessa esitettyjen spekulaatioiden mukaan SDP saisi seitsemän ministerinsalkkua, keskusta viisi, vihreät kolme, vasemmistoliitto kaksi ja RKP yhden salkun.

Myös salkkujen kantajista on esitetty julkisuudessa lukuisia arvailuja. Ilmeisintä on, että ainakin puolueiden puheenjohtajat istuvat tulevassa hallituksessa.

Pääministerin salkun ottaa SDP:n puheenjohtaja, hallitusneuvottelija Antti Rinne. Valtiovarainministerin salkun on arvioitu päätyvän hallituksen toiseksi suurimmalle puolueelle eli keskustalle. Ministerinimi on kuitenkin arvoitus, sillä nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä on jättämässä tehtävänsä syyskuussa ylimääräisessä puoluekokouksessa, eikä seuraajasta ole tietoa.

Ulkoministerin salkku olisi tällä jaolla menossa vihreille, ja Pekka Haavisto olisi tehtävään selkeä nimi.

Muita varmoja nimiä ministeriruletissa lienevät vihreiden puheenjohtajaksi kesäkuussa nouseva Maria Ohisalo, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Hallitusohjelman sisältö valmis – luonnos vuoti julkisuuteen

Rinne kertoi perjantaina, että hallitusohjelman sisältö on valmis.

– Nyt tarkastellaan tekstin sanamuotoja ja vähän talouslukuja varmistellaan, mutta hallitusohjelma on paketissa, Rinne kertoi toimittajille Säätytalolla.

Myöhemmin Säätytalolta poistunut vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi, että hallitusneuvotteluissa on sunnuntaina edessä vielä täysi työpäivä. Hänen mukaansa työ on mahdollista saada valmiiksi silloin.

Myöskin RKP:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mukaan työtä edelleen riitti.

– Aika pitkälle on päästy, mutta eihän tämä vielä ole paketissa, Henriksson sanoi lähtiessään Säätytalolta.

Hallitusohjelma on määrä julkistaa huomenna Helsingin Oodi-kirjastossa. Iltalehti on kuitenkin uutisoinut jo laajasti haltuunsa saamasta hallitusohjelmaluonnoksesta. Myös muut viestimet ovat kertoneet tulevan hallituksen linjauksista.

Joitakin tietoja on jo vahvistettu. Yksi näistä on esimerkiksi se, että tuleva hallitus lisää pysyviä menoja noin 1,2 miljardilla eurolla. Rinne vahvisti tiedon jo alkuviikosta.

Puolueiden hyväksyttävä ohjelma ja valittava ministerit

Ohjelman julkistamisen jälkeen tulevat hallituspuolueet pitävät yhteisen retriitin, jossa eduskuntaryhmät käyvät yhdessä läpi ohjelmaa.

Hufvudstadsbladet kertoi perjantaina, että retriitti pidettäisiin Hotelli Korpilammella Espoossa, mutta tietoa ei ole vahvistettu.

Ennen hallituksen muodostamista kunkin puolueen on myös hyväksyttävä tahoillaan hallitusohjelma ja valittava omat ministerinsä. Vasemmistoliitto järjestää hallitukseen menemisestä vielä jäsenäänestyksen, joka vie kaksi vuorokautta.

Jos askelmerkit osuvat lankulle Rinteen arvion mukaan ja hallitus olisi nimitetty ensi viikolla, uusille ministereille jäisi muutama viikko aikaa perehtyä tehtäviinsä ennen kuin Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuussa.

STT

Kuvat: