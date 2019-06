WHO:n hätäkomitean on määrä päättää tänään, onko ebolaepidemiasta tullut kansainvälinen terveysuhka

YK:n alaisen Maailman terveysjärjestö WHO:n hätäkomitean on määrä päättää tänään, onko riski ebolaepidemian leviämisestä niin suuri, että se on kansainvälinen uhka. Kokous päätettiin järjestää, kun ebola levisi Kongosta Ugandaan. Ugandassa kahden ihmisen on kerrottu kuolleen ebolaan.

Vuonna 2005 perustettu WHO:n paneeli on julistanut tähän mennessä neljä epidemiaa kansainväliseksi terveysuhaksi: sikainfluenssan eli H1N1-viruspandemian vuonna 2009, polioviruksen leviämisen vuonna 2014, Länsi-Afrikassa vuosina 2014-2016 tuhoa tehneen ebolaepidemian sekä zikavirustapausten kasvun vuonna 2016.

Tällä hetkellä jylläävä ebolakriisi alkoi itäisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa elokuussa, ja sen aikana on havaittu yli 2 000 ebolatapausta. Sairastuneista noin kaksi kolmasosaa on kuollut.

WHO:n paneeli on kokoontunut kahdesti aiemmin Kongon ebolatilanteen vuoksi, mutta epidemiaa ei ole julistettu kansainväliseksi uhaksi osin siksi, että se ei ole levinnyt Kongon demokraattisen tasavallan ulkopuolelle.

Ebolapotilaan hautajaisissa vierailleet sukulaiset sairastuivat

Tällä viikolla ebolatapauksia vahvistettiin löytyneen Länsi-Ugandasta. Ugandassa ebolaan kuolivat 50-vuotias nainen ja tämän viisivuotias lapsenlapsi. Heidän lisäkseen pojan kolmevuotiaalla veljellä on todettu ebola.

Perheenjäsenillä havaittiin ebola sen jälkeen, kun he palasivat Kongosta Ugandaan viime sunnuntaina. Kongossa perhe oli hoitanut ebolaa sairastavaa sukulaista ja myöhemmin osallistunut tämän hautajaisiin.

WHO kertoi, että Kongossa hautajaisiin osallistuneen perheen 12 jäsentä asetettiin eristykseen Kongossa, mutta heistä kuuden onnistui paeta ja ylittää raja Ugandaan kesäkuun 9. päivänä. Seuraavana päivänä viisivuotias poika vietiin sairaalaan, missä hän oksensi verta ennen kuolemaansa. Isoäiti kuoli pojan jälkeen.

Terveysviranomaiset ovat toivoneet uuden rokotteen hillitsevän epidemian puhkeamista, mutta Itä-Kongon väkivaltaisuudet ja joidenkin paikallisten vihamielisyys lääkintähenkilökuntaa kohtaan ovat vaikeuttaneet tilannetta.

Cambridgen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan puolet ebolatartunnoista on jäänyt huomaamatta sen jälkeen, kun virus löydettiin vuonna 1976. Tutkimuksessa vaaditaan enemmän keinoja ebolatartuntojen varhaisempaan tunnistamiseen.

– Kongossa levinnyt epidemia osoittaa, miten vaikeaa tautia on pysäyttää edes kansainvälisen väliintulon avulla, kun se on kerran päässyt leviämään, todetaan Cambridgen tiedotteessa.

