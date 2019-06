Wiurilan kesän näyttelyssä hiljennytään ajan äärelle

Wiurilan kesän yhteisnäyttely Tuntematon aika kävijälle tarjoaa pakopaikan arjen hektisyydestä. Historiallisten rakennusten suojaan rakennettu näyttely pidetään jo kuudetta kertaa.

Näyttelyn teemana on aika ja ajan pohdinta: sen kulun ymmärtäminen, ajan hallinta ja rajallisuuden käsittäminen. Teoksissa käsitellään muun muassa sirpaloituvaa aikaa, ajan häilyväisyyttä ja muistojen ja muistin hidasta liudentumista ajan virtaan. Näyttelyn teoksissa on käytetty useita eri tekniikoita keramiikasta fraktaalianimaatioon ja maalaustaiteeseen.

Wiurilan kesän näyttelyn kuratoivat jälleen salolaistaiteilijat Satu-Maaria Mäkipuro, Jaana Saario ja Johanna Sarparanta. Mäkipuron pastelliset ja Saarion kerrokselliset maalaukset sekä Sarparannan keramiikkataide ovat luonnollisesti esillä Wiurilassa.

Useat teokset puhuttelevat herkkyydelllään. Läsnäolo, levollisuus ja rauha konkretisoituvat kaikkein selkeimmin yhdelle taiteilijalle pyhitetyistä tiloista Avaingalleriassa ja Galleria Hotellissa.

Vantaalaisen Hannele Heinon Musta joutsen -installaatio Avaingalleriassa jähmettää ajan kivilintujen ja mustien joutsenten installaatiossa. Suojelevissa käsissä olevien pikkulintujen ja mustien, ylväiden joutsenten pahaenteisyys, maakellarin viileys ja hiljaisuus luovat hienon kontrastin verhon takaa elämää tihkuvaan ulkomaailmaan.

Nuorempaa taiteilijapolvea edustaa lahtelainen fraktaalitaiteilija Jan Jämsén (s. 1993). Jämsénin animaatioteos on rakennettu Galleria Hotelliin. Wiurilan näyttely on nuorelle taiteilijalle vasta toinen.

– Maailmalla fraktaalitaiteilijoita on jonkin verran, mutta Suomessa Jan on yksi harvoista. Hän on todella kiinnostava uusi tulokas, Saario sanoo.

Entisen viljavaraston hiljaisuudessa kelluvat, tietokoneella toteutetut animaatiot pohjautuvat matemaattisiin kaavoihin, jotka pyörivät loputtomassa luupissa. Avaruudellinen äänimaailma vievät meditatiiviseen tilaan ja pois arjen kiireestä.

Näyttelytiloina toimivat kartanonpihan Viljamakasiini, Galleria Pääsky, Avaingalleria, Galleria Hotelli sekä kartanon puistoalue.

Historialliset tilat tekevät näyttelyn rakentamisesta haastavaa. Esimerkiksi Galleria Pääskyn viljasiilojen historiallisuus asettaa omat rajoituksensa teosten kiinnittämiselle ja Kaarihovin Galleriassa sijaitsevat Alvar Gullichsenin geometrista teoksista suurin on jouduttu kasaamaan paikan päällä.

– Osassa tiloja teosten ripustamisessa pitää olla välillä todella kekseliäs, Sarparanta sanoo.

Nykytaiteen vuoropuhelu historiallisten rakennusten kanssa luo uusia näkökulmia teoksiin, jotka ovat yllättäneet itse taiteilijoitakin positiivisesti.

– Olemme saaneet jopa sellaista palautetta, että taidettani ei ole koskaan esitelty näin kauniisti, Sarparanta sanoo.

Kiinnostava esimerkki tilan ja taiteen vuoropuhelusta on esimerkiksi Galleria Pääskyssä näytteillä olevat Ville Lehtisen kolme öljyväriteosta, joiden muotokieli istuu hienosti vanhan viljasiilon rakoileviin seiniin.

Suurin osa taiteilijoista on tuottanut näyttelyyn uusia, näyttelyn teemaan istuvia teoksia. Tänä vuonna syksyllä järjestettyyn avoimeen hakuun osallistui lähes 80 ammattitaiteilijaa, joista 23 valikoitui lopulliseen näyttelyyn.

Wiurilan taidenäyttely Tuntematon aika

Näyttely on avoinna 25.8.2019 saakka keskiviikosta sunnuntaihin kello 11–17 osoitteessa Viurilantie 126, 24910 Halikko.

Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Historiallisista rakennuksista johtuen näyttely ei ole kaikilta osin esteetön. Näyttelyn teoksiin voi tutustua kuvakarusellina Kaariholvin Galleriassa, jonne on esteetön pääsy.

Tuntematon aika -näyttelyssä voi tutustua seuraavien taiteilijoiden töihin:

Mari Antjärvi (Jyväskylä)

Kaj Ard (Hanko)

Soili Arha (Espoo)

Synnöve Dickhoff (Helsinki)

Sonja Elenius (Turku)

Alvar Gullichsen (Helsinki)

Inka Hannula (Tampere)

Hannele Heino (Vantaa)

Sirpa Häkli (Helsinki)

Sanna Juujärvi-Bremer (Kirkkonummi)

Jan Jämsén (Lahti)

Tuija Lampinen (Riihimäki)

Ville Lehtinen (Imatra)

Liisa Kanerva (Oslo)

Pirkko Mäkelä-Haapalinna (Kemijärvi)

Satu-Maaria Mäkipuro (Salo)

Mika Natri (Turku)

Merja Pitkänen (Piikkiö)

Jaana Saario (Salo)

Johanna Sarparanta (Salo)

Tarja Turpeinen (Oulu)

Aino Ulmanen (Karkkila)

Anniina Vainionpää (Riihimäki)