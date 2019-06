Yhdistyminen Fiat Chryslerin kanssa kiinnostaa Renaultia

Ranskalainen autovalmistaja Renault kertoo olevansa kiinnostunut yhdistymisestä italialais-yhdysvaltalaisen Fiat Chryslerin kanssa. Renaultin hallitus jatkaa keskusteluja yhdistymisestä huomenna.

Fiat Chrysler ehdotti Renaultille yhdistymistä viime viikolla. Jos fuusio toteutuu, Renault sekä Fiat Chrysler olisivat yhdessä maailman kolmanneksi suurin autovalmistaja Toyotan ja Volkswagenin jälkeen.

Osan Renaultista omistava Ranskan valtio on jo hyväksynyt kaupan ehdollisesti. Valtiovarainministeriön mukaan fuusio olisi todellinen mahdollisuus Ranskan autoteollisuudelle.

Myös finanssimarkkinoilla yhdistymissuunnitelma on otettu hyvin vastaan.

Sen sijaan ristiinomistuksen kautta Renaultin kanssa allianssissa oleva Nissan on hapan, sillä yhtiö pelkää jäävänsä sivuosaan fuusioyhtiössä.

