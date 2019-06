Yhdysvallat pidätti Venäjä-tutkinnan todistajan lapsipornon hallussapidosta – George Nader työskenteli Trumpin vaalikampanjassa Lähi-idän yhteyshenkilönä

Yhdysvalloissa yksi Venäjä-tutkinnan todistajista on pidätetty epäiltynä lapsipornon hallussapidosta, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö.

Pidätetty George Nader työskenteli presidentti Donald Trumpin vaalikampanjassa Lähi-idän yhteyshenkilönä. Hänet pidätettiin maanantaina lentokentällä New Yorkissa. Pidätyksen perustana oli reilun vuoden vanha syytekirjelmä, jonka mukaan Naderilla oli puhelimessaan lapsipornokuvia, kun hän saapui Yhdysvaltoihin 17. tammikuuta 2018.

Yhdysvaltalais-libanonilaista Naderia uhkaa vähintään 15 ja enimmillään 40 vuoden vankeustuomio.

Venäjä-tutkinnassa erikoissyyttäjä Robert Mueller pyrki selvittämään, tekikö Trumpin vaalikampanja kiellettyä yhteistyötä venäläistenkanssa ja syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Mueller ei löytänyt näyttöä vehkeilystä Venäjän kanssa. Sen sijaan Mueller jätti auki kysymyksen siitä, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen haittaamalla tutkintaa.

Ensimmäinen pidätys lapsipornon vuoksi vuonna 1985

60-vuotias Nader on toiminut pitkään välittäjänä Lähi-idän hallitusten välillä, ja hän on myös Arabiemiraattien vaikutusvaltaisen prinssin Muhammed bin Zayed Al Nahyanin neuvonantaja. Nader oli mukana, kun Arabiemiraattien edustajat tapasivat Trumpin avustajia joulukuussa 2016. Tarkoituksena oli solmia läheiset suhteet tulevaan presidenttiin.

Joitakin viikkoja myöhemmin Nader järjesti Seychelleillä tapaamisen, joka toi yhteen Trumpin edustajan Erik Princen ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin neuvonantajan Kirill Dmitrijevin, joka myös pyrki solmimaan siteitä Yhdysvaltojen uuteen hallintoon.

Nader pidätettiin Yhdysvalloissa vuonna 1985 lapsipornon maahantuonnista, mutta syytteistä luovuttiin. Vuonna 1991 hän oli jälleen syytteessä ja sai kuuden kuukauden vankeustuomion. Hänen kerrotaan myös viettäneen 2000-luvun alussa vuoden vankilassa Tshekissä alaikäisiin kohdistuneiden seksuaalirikosten vuoksi.

Erikoissyyttäjä Mueller haastatteli Naderia viime vuonna useita kertoja osana Venäjä-tutkintaa. Muellerin Venäjä-tutkintaa koskevaan raporttiin on kirjattu, että Nader esitteli Dmitrijevin Princelle, ja miehet keskustelivat Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteiden parantamisesta.

STT

Kuvat: