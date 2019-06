Yhdysvalloissa kymmenientuhansien matkustajien tunnistuskuvia päätynyt vääriin käsiin

Yhdysvalloissa kymmenientuhansien matkustajien tunnistuskuvia on päätynyt vääriin käsiin rajaviranomaisten tietoihin kohdistuneen tietomurron takia. Tulli- ja rajavartiolaitos kertoo saaneensa selville, että liittovaltion alihankkijayritys oli kopioinut matkustajien kuvia luvatta verkkoonsa, jota oli hakkeroitu. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times.

Varastetut tiedot sisälsivät kuvia rajaa ylittävien autojen kuljettajista ja rekisterikilvistä. Viranomaisten mukaan lentokentiltä otettuja kuvia ei ollut hakkeroinnin kohteena. Yhden viranomaisen mukaan tietomurto koskee noin 100 000 matkustajan tietoja.

Tulli- ja rajavartiolaitos on viime aikoina laajentanut Yhdysvaltojen kansalaisten ja maassa vierailevien ihmisten valvontaa, ja sen hallussa olevan materiaalin tietosuoja on herättänyt keskustelua.

https://www.nytimes.com/2019/06/10/us/politics/customs-data-breach.html

STT

