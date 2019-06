Yhdysvaltain presidentti Trump aloittaa kolmipäiväisen vierailun Britanniaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saapuu tänään kolmipäiväiselle vierailulle Britanniaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Brittipolitiikka on EU-eroprosessin venymisen takia myllerryksessä, ja brexit-sovun saavuttamisessa epäonnistunut pääministeri Theresa May aikoo erota perjantaina konservatiivipuolueen johdosta, kun Trumpin vierailu on saatu hoidettua. Hän kuitenkin jatkaa virkaatekevänä pääministerinä, kunnes seuraaja on valittu.

Trump ei ole malttanut olla puuttumatta Britannian sisäpolitiikkaan ja evästi sunnuntaina maan johtoa brexit-sotkussa. Presidentti sanoi Sunday Timesin haastattelussa, että Britannian tulee jättää unioni vaikka ilman sopimusta. Hän ehdotti myös, että Britannian tulisi nostaa uuden Brexit-puolueen johtaja Nigel Farage brexit-pääneuvottelijakseen.

Lontooseen odotetaan suurmielenosoitusta Trumpia vastaan. Stop Trump -protestiliikkeen mukaan tarkoituksena on viestiä, etteivät britit hyväksy Trumpin politiikkaa eikä presidenttiä olisi pitänyt kutsua Britanniaan.

Presidentin puheet tallentuivat haastattelunauhalle

Trumpin on määrä tavata maanantaina kuningasperheen jäseniä. Tiistaina vuorossa ovat pääministeri May sekä arvovieraiden tähdittämä juhlaillallinen Yhdysvaltojen suurlähettilään virka-asunnolla. Keskiviikkona vierailu huipentuu Normandian maihinnousun 75-vuotisjuhlallisuuksiin Portsmouthissa Etelä-Englannissa.

Vierailun alla on syntynyt porua paitsi Trumpin puuttumisesta Britannian sisäpolitiikkaan myös herttuatar Meghania koskevista kommenteista.

Brittiläinen tabloid-lehti Sun kertoi viikonloppuna, että Trump oli kutsunut amerikkalaissyntyistä herttuatarta haastattelussa ”häijyksi”. Trumpin puheet olivat tallentuneet Sunin haastattelunauhalle.

Nauhalla Trumpia haastatellut toimittaja huomauttaa, että herttuatar oli kritisoinut Trumpia presidentinvaalikampanjan aikana ja sanonut, että hän muuttaa Kanadaan, jos Trump tulee valituksi.

– Sen sijaan hän muuttikin tänne (Britanniaan), haastattelija jatkoi.

– No, aika moni muuttaa tänne. En tiennyt että hän on häijy, Trump sanoi.

Presidentti sanoi myös, että herttuatar pärjää tehtävässään hyvin.

Trump kiisti Twitterissä kutsuneensa Meghania häijyksi ja kuittasi asian tuttuun tapaan valeuutisena.

STT

