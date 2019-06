YK:n ihmisoikeuskomissaari hoputtaa hakemaan Isis-taistelijoiden perheet kotimaihinsa

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bachelet patistaa valtioita hakemaan Syyriassa olevat Isis-taistelijoiden perheenjäsenet kotimaihinsa.

Syyriassa on Unicefin arvion mukaan noin 29 000 muista maista kotoisin olevaa Isis-taistelijoiden lasta, joista suuri osa on alle 12-vuotiaita. Pelkästään al-Holin leirillä Syyriassa on epäinhimillisissä oloissa 11 000 sotilaiden perheenjäsentä.

Monet maat ovat olleet ongelmissa sen suhteen, mitä tehdä Syyriassa taisteluihin osallistuneille kansalaisilleen ja näiden perheille. Bacheletin mukaan asia on selvä.

– Ulkomaiset perheenjäsenet tulisi noutaa, ellei heitä syytetä rikoksista kansainvälisten normien mukaisesti, Bachelet kommentoi YK:n ihmisoikeusneuvostolle pitämässään puheessa.

Bacheletin mukaan etenkin leireillä olevien lasten oikeuksia on rikottu vakavasti huolimatta siitä, onko heitä mahdollisesti värvätty mukaan Isisin toimintaan.

– Ensi sijassa on keskityttävä heidän kuntoutukseensa, suojelemiseensa ja oikeuksiinsa.

Yle kertoi toukokuussa, että syyrialaisleirillä on 11 suomalaista naista ja 33 lasta.

”Lasten jättäminen vaille kansalaisuutta on julma teko”

Erityisen ongelmallinen on ollut niiden lasten tilanne, jotka ovat syntyneet konfliktin aikana Syyriassa. Jotkut valtiot ovat kieltäytyneet antamasta näille lapsille kansalaisuutta toisen vanhemman kotimaan mukaan.

– Huolimatta siitä, että nämä haasteet ovat monimutkaisia, ei ihmisen jättäminen vaille kansalaisuutta ole koskaan hyväksyttävä vaihtoehto.

– On vastuuton ja julma teko jättää vaille kansalaisuutta nämä lapset, jotka ovat jo kärsineet niin paljon

Bachelet huomautti myös, että valtiot ovat vastuussa niistä kansalaisistaan, jotka ovat saamassa syyteitä ulkomaalaisina taistelijoina joko Syyriassa tai Irakissa. Jälkimmäisessä jo yli 150 taistelijaa on saanut kuolemantuomion.

– Valtioilla on tärkeä vastuu omista kansalaisistaan, Bachelet sanoo.

– Jos kansalaisia epäillään vakavista rikoksista toisessa maassa, tai heidät on otettu kiinni mistään syystä, oman valtion tulisi varmistaa kaikin keinoin että heitä kohdellaan kansainvälisten lakien mukaisesti.

STT

