YK:n turvallisuusneuvosto tuomitsee yksimielisesti Omaninlahden tankkeri-iskut

YK:n turvallisuusneuvosto peräänkuuluttaa vuoropuhelua ja toimia jännitteiden lieventämiseksi Persianlahdella.

Turvallisuusneuvosto kokoontui maanantai-iltana Suomen aikaa käsittelemään Omaninlahden tankkeri-iskuja ja Persianlahden muuta turvallisuustilannetta.

Yhdysvaltojen ja Iranin suhteet ovat kiristyneet äärimmilleen viime päivien selkkausten takia.

Turvallisuusneuvosto tuomitsee yksimielisessä, Kuwaitin luonnostelemassa lausunnossa tankkeri-iskut ja kutsuu niitä uhaksi maailman energiantoimituksille ja kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.

Neuvosto oli koolla kaksi tuntia. Se ei nostanut erikseen esiin Irania mutta teki selväksi, että kaikkien osapuolten pitäisi perääntyä pelätystä sotilaallisesta yhteenotosta.

Neuvosto kehotti lausunnossaan kaikkia osapuolia ja alueella sijaitsevia maita äärimmäiseen malttiin ja toimiin, jotka vähentävät jännitteitä ja tilanteen eskaloitumista.

Lausunto julkistettiin vain muutama tunti sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä maan muu hallinto ilmoittivat uusista, tiukoista Iranin-vastaisista pakotteista. Ne koskevat muiden muassa Iranin ylintä johtajaa, ajatollah Ali Khameneita.

Yhdysvallat esitti tankkeri-iskuihin liittyviä todisteita

Iranin YK-lähettilään mukaan olosuhteet eivät ole valmiit vuoropuheluun Yhdysvaltojen kanssa.

– Dialogia ei voi aloittaa, jos toinen uhkailee ja pelottelee, sanoi lähettiläs Majid Takht Ravanchi.

Lähettiläs myös vaati Yhdysvaltoja lopettamaan ”taloudellisen sotansa Iranin kansaa vastaan”. Hän myös uusi tarjouksen alueen turvallisuutta koskevien keskustelujen järjestämisestä YK:n suojeluksessa.

Iran ilmoitti viime viikolla ampuneensa alas yhdysvaltalaisen lennokin, joka loukkasi maan ilmatilaa. Yhdysvaltojen mukaan lennokki lensi kansainvälisessä ilmatilassa.

Trump sanoi viime perjantaina, että Yhdysvallat oli valmiina tekemään sotilaallisen iskun Iraniin lennokin alas ampumisen vuoksi, mutta hän päätti viime minuuteilla perua hyökkäyksen.

Turvallisuusneuvoston kokouksen aikana Yhdysvallat esitti todisteita, jotka sen mukaan osoittavat, että Iran on Omaninlahdella tehtyjen tankkeri-iskujen takana. Iran on kiistänyt osallisuutensa.

– Ainoa valtiollinen toimija, jolla on kapasiteetti ja motiivi tällaisten iskujen tekemiseen, on Iran, sanoi Yhdysvaltojen väliaikainen YK-lähettiläs Jonathan Cohen.

Turvallisuusneuvoston on määrä keskustella keskiviikkona Iranin ydinsopimuksesta, josta Yhdysvallat irtautui viime vuonna mutta jota eurooppalaiset ovat yrittäneet pitää yhä pystyssä.

STT

