Yksi askel vasemmalle

Viiden puolueen vääntö päätyi odotettuun lopputulokseen, ja Antti Rinteen (sd.) hallituksen raamit ovat valmiit.

Lähtökohdat uuden hallituksen syntymiselle eivät olleet kaikkein helpoimmat. SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n arvot eivät läheskään kaikissa asioissa ole yhteneväiset.

Hallitus saatiin kuitenkin kokoon yllättävän sujuvasti, eikä isoja riitoja kantautunut ulos Säätytalon neuvotteluista. Viiden puolueen halu lähteä hallitukseen oli niin suuri, että näkemyserojen tasoittamiseksi haettiin tarvittavat kompromissit.

Vaikein mietinnän paikka oli rökäletappion vaaleissa kärsineellä keskustalla, mutta halu ajaa maakuntamalli maaliin oli suurempi kuin jäädä kasvattamaan kannatusta oppositiossa.

Kompromissi näkyy myös ministerien määrässä, joka on selvästi suurempi kuin edeltävässä hallituksessa. Rinteen hallitukseen tulee 19 ministeriä, kun yleisesti arvioitiin salkkujen määräksi 18. Muutoksella saatiin toinen paikka RKP:lle.

Ministerinimet selviävät lähipäivinä. Keskustan Juha Sipilä sanoi jäävänsä kansanedustajaksi, mikä sopii väistyvälle puheenjohtajalle.

Politiikka siirtyy nyt askeleen vasemmalle. Sipilän hallituksen aikana tutuksi tullut säästö- ja leikkauslinja saa väistyä, kun Rinteen hallitus aikoo lisätä menoja. Verotusta kiristetään, ja lisäksi varaudutaan valtion omaisuuden myyntiin.

Hallitusohjelmaa on arvosteltu etenkin talouden perusteista. Tavoitteena on, että valtiontalous on tasapainossa vuonna 2023. Tässä onnistuminen perustuu vahvasti työllisyysasteeseen, joka on tarkoitus nostaa 75 prosenttiin.

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Hiipuva talouskasvu ja maailmantalouden uhkakuvat eivät ainakaan helpota työllisyysasteen nostotavoitetta.

Mitään helppoa kautta uudella hallituksella ei ole edessä. Talouskasvun hidastuminen voi tuoda eteen ongelmia, joissa hallitus joutuu koville.

Tiukoissa tilanteissa mitataan, miten lujalla liimalla hallituspuolueiden näkemykset on sidottu yhteiseen ohjelmaan.