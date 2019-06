Kemijärven biojalostamo sai ympäristöluvan – lähes miljardin euron tehdashanke otti askeleen eteenpäin

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristö- ja vesitalousluvan Boreal Biorefin Kemijärven biojalostamolle. Asian vahvistaa aluehallintoviraston lupajaoston puheenjohtaja Erkki Kantola STT:lle.

Päätös ympäristöluvasta tulee julkiseksi perjantaina.

Kemijärven biojalostamon toteutuminen varmistui viime vuonna, kun kiinalainen sijoitusyhtiö Shanying osti enemmistön biojalostamosta. Kiinalaisyhtiö on tehtaan operatiivinen kumppani ja tuleva tuotteiden ostaja.

Tehtaan vuosittaisen tuotantomäärän on arvioitu olevan 500 000 tonnia, pääosin sellua Kiinan pehmopaperimarkkinoille. Tehtaassa on määrä valmistaa myös kankaisiin käytettävää liukosellua, mikrokiteistä selluloosaa esimerkiksi lääketeollisuuden tarpeisiin sekä mäntyöljyä.

Biojalostamon on arvioitu käyttävän vuosittain 2,8 miljoonaa kuutiometriä puuta. Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala kertoi vuosi sitten maaliskuussa, ettäpuu aiotaan hankkia Suomesta. Päähankinta-alue on Itä-Lapin alue, Koillismaa sekä Keski- ja Ylä-Lappi.

Biojalostamohankkeen kokonaisinvestoinniksi on arvioitu 950 miljoonaa euroa.

Mukana useita kiinalaisyhtiöitä

Biojalostamohankkeen nokkamieheksi ryhtynyt Shanying on Kiinassa merkittävä pakkauspaperin ja pahvin tuottaja. Yhtiö osti viime vuonna ruotsalaisen Nordic Paper -yhtiön, joka valmistaa erikoissellua ja paperia. Nykyään Shanyingin vuosituotanto on yli kolme miljoonaa tonnia paperia ja miljardi neliömetriä levyä ja kartonkia.

Boreal Bioref kertoo neuvotelleensa Shanyingin kanssa viime vuoden marraskuusta lähtien. Neuvotteluja on käyty yhteistyössä Boreal Biorefin strategisen kumppanin China CAMC Engineering -yhtiön (CAMCE) kanssa. Nivala sanoi aiemmin, että yhteistyö CAMCEn kanssa jatkuu ja se tulee edelleen olemaan Boreal Biorefin omistaja.

Nivala ei halunnut kommentoida Boreal Biorefin uusia omistussuhteita tarkemmin. Hänen mukaansa omistajia on kuitenkin useampia, vaikka Shanying on pääomistaja.

