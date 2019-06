Ylen kannatusmittaus: Perussuomalaiset suosituin puolue ja etumatka kasvaa

Oppositioon jäänyt perussuomalaiset jatkaa suosituimpana puolueena ja on kasvattanut etumatkaansa muihin puolueisiin, ilmenee Ylen kannatusmittauksesta. Perussuomalaisia kannattaa nyt 19,5 prosenttia. Eduskuntavaaleissa perussuomalaisia äänesti 17,5 prosenttia kansalaisista.

Toisena on SDP 17,4 prosentin kannatuksella, kolmantena on kokoomus 16,7 prosentin kannatuksella.

SDP:n kannatus on hienoisesti laskenut sitten eduskuntavaalien, sillä vaaleissa demareita äänesti 17,7 prosenttia. Kokoomus sai vaaleissa puolestaan 17 prosentin kannatuksen.

Neljäntenä Ylen kannatusmittauksessa on vihreät, joita nyt äänestäisi 13,9 prosenttia.

Hallitukseen vaalitappiosta huolimatta lähtenyt keskusta saa 12,4 prosentin kannatuksen ja on viidenneksi suosituin puolue.

Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten reilut 2 400 ihmistä. Haastattelut tehtiin 13. toukokuuta-4. kesäkuuta. Tulosten virhemarginaali on suurimpien puolueiden osalta 2,0 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Mittauksen aineisto on kerätty SDP:n, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n välisten hallitusneuvottelujen aikana. Viimeiset haastattelut on tehty kuluvan viikon tiistaina.

Hallitusohjelman julkistuksen mahdollinen vaikutus puolueiden kannatukseen ei tuloksiin vielä vaikuta.

Uusi hallituspohja nauttii Ylen mittauksen mukaan yhteensä 56 prosentin kannatusta.

