Ylen kysely: Puolet suomalaisista haluaa Suomen hakevan suomalaislapset pois al-Holin leiriltä, äitien paluuta tukee joka neljäs

Noin kolmasosa suomalaisista ei kannata Syyrian al-Holin leirille jääneiden suomalaislasten ja näiden äitien palauttamista Suomeen, ilmenee Ylen teettämästä kyselystä.

Vajaa neljännes kyselyyn vastanneista toisi sekä äidit että lapset Suomeen. Suunnilleen yhtä moni toisi Suomeen pelkästään lapset.

Ylen mukaan 16 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa kantaansa.

Miehet suhtautuvat naisia tiukemmin leirillä asuvien suomalaisten palautukseen. Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle 25-vuotiaat vastaajat tukivat sekä lasten että äitien palauttamista muita ikäryhmiä enemmän.

Puoluekannan mukaan tarkasteltuna kielteisimmin Suomen järjestämiin palautuksiin suhtautuvat perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajat. Heidän joukossaan on Ylen mukaan eniten vastaajia, joiden mielestä Suomen ei tulisi järjestää naisten eikä myöskään lasten palautusta.

Yle kertoi toukokuussa, että syyrialaisleirillä on 11 suomalaista naista ja 33 lasta.

Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi 3.-6. kesäkuuta 982 ihmistä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Virkamiesselvitys valmistumassa tällä viikolla

Yksi lähiaikojen isoista päätöksistä Suomelle on, autetaanko al-Holin-leirillä olevia naisia ja lapsia palaamaan. Suomen vasta valittu hallitus joutuu pian tekemään ratkaisuja asiaan liittyen.

Yle kertoo, että sen tietojen mukaan toimintavaihtoehtoja selvittänyt virkamiestyöryhmä on tällä viikolla saamassa selvityksensä valmiiksi. Sen jälkeen asia siirtyy hallituksen pöydälle.

https://yle.fi/uutiset/3-10823868

STT

Kuvat: