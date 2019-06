Somerolaisella kuvataiteilija Antti Laitisella riittää kysyntää maailmalla. Laitinen on käynyt puolen vuoden sisällä Kiinassa useita kertoja; viimeksi muutama viikko sitten pystyttämässä teoksiaan yhteisnäyttelyyn. Kesäkuun alussa hän oli Tanskassa yksityisnäyttelynsä avajaisissa ja lensi juhannukseksi Brysseliin rakentamaan kahta omaa näyttelyään, jotka avautuvat heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Toinen Brysselin-näyttelyistä on Tournay-Solvayn puistossa ja toinen Valérie Bachin galleriassa.

– Puistonäyttelyn kuraattori halusi suomalaisen taiteilijan nyt, kun Suomen puheenjohtajakausi Euroopan unionissa alkaa. En tiedä, tiesikö hän minusta ennestään vai kysyikö vaihtoehtoja Suomen kulttuuri- ja taideinstituutista, Laitinen miettii.

– Puiston lisäksi haluttiin gallerianäyttely, jotta taidetta saadaan laajemmin esille.

Antti Laitinen on maanläheinen taiteilija, joka työskentelee paljon luonnossa ja käyttää usein materiaalinaan puuta. Brysseliin tulee esille kaikkea, mitä kuvataiteilija on tehnyt veistoksista ja installaatioista videoihin ja valokuviin. Laitinen aikoo tehdä pari teosta myös paikan päällä. Toinen niistä on naulausveistos, jonka tekemiseen puistossa käyvät ihmiset saavat osallistua.

– Naulaan monta metriä pitkän puunoksan täyteen niin, että näkyviin jäävät vain naulojen kannat ja puu muuttuu täysin metalliseksi. Suuresta puusta katkennut oksa on hauskan mallinen: se näyttää jättimäiseltä perhosen toukalta, Laitinen huomauttaa.

Laitinen saa Brysselissä avukseen viisi taideopiskelijaa, jotka jatkavat naulaamista, kun taiteilija palaa Suomeen.

– Sinne on kuulemma tilattu 50 000 naulaa, mutta eihän se määrä riitä mihinkään, hän naurahtaa ja huomauttaa jo pelkästään niiden painavan 500 kiloa.

Hän epäilee näyttelynjärjestäjän pelkäävän, millä teoksen saa siirrettyä puistosta näyttelyn jälkeen. Tournay-Solvayn puiston näyttely jatkuu syyskuun lopulle, mutta Galerie Valérie Bachin näyttely päättyy 27. heinäkuuta.

Kiinalaiselle taideyleisölle Laitinen esittäytyi ensimmäisen kerran ”jossain maaseudulla” vuonna 2016, jonne näyttelykuraattori Feng Boyi kutsui hänet.

– Olimme tavanneet Helsingissä ja hänen kauttaan avautui tie Kiinaan.

Vuoden vaihteessa Laitisen töitä oli esillä Shanghaissa ja nyt on vuorossa Peking. Laitinen on käyttänyt Brysseliin suunnittelemaansa naulaustekniikkaa myös Kiinassa. Siellä hän rakensi neljän neliön kokoisen huoneen, jonne näyttelykävijät pääsivät sisälle.

Parhaillaan Laitisen teoksia on myös suomalaisen nykytaiteen näyttelyssä Berliinissä ja yhteisnäyttelyssä Koreassa.

– Kysyntää maailmalle on kausittain. Välillä on hiljaista, mutta nyt on kiirettä ja ensi vuodeksikin on jo projekteja luvassa.

Laitisesta tehdään Belgiassa myös dokumenttia: kuvaaja lensi kolmeksi päiväksi Somerolle ennen juhannusta ja filmaukset jatkuvat Brysselissä.

Haarniskoituja puunrunkoja, pyöreitä reikiä keskellä oksistoja, osittain poistettuja oksia elävissä puissa. Laitisen teoskokeiluja on eri puolilla laajaa pihamaata Keltiäisten entisellä koululla, jossa sijaitsevat kuvataiteilijapariskunta Antti Laitisen ja Hanna Saarikosken koti ja työtilat. Viisivuotias tytär Rauni on hänkin tuottelias taiteilija, joka pitää näyttelyjä kotinsa keittiössä.

– Häneltä tulee töitä liukuhihnalta, isä nauraa.

Perhe on kotiutunut Somerniemelle, jonne he muuttivat kymmenisen vuotta sitten. Parhaillaan remontoidaan piharakennusta, jonne tulee asuinhuoneita, työtiloja, sauna ja keittiö.

– Olen todennut, että on järkevintä keskittyä itse taiteeseen ja antaa ammattilaisen remontoida taloa. Tänne muuton jälkeen tein viisi kuukautta remonttia päärakennukseen eikä silloin tullut paljon taidetta tehtyä, Laitinen hymähtää.

Tiloja tarvitaan muun muassa kuvataiteen opiskelijoille, jotka työskentelevät Laitisen assistenttina osana opiskelujaan.

– Meillä on nyt ensimmäinen suomalaisopiskelija. Seuraava tulee Saksasta. Aiemmat ovat olleet Virosta, Norjasta ja Skotlannista.

Suomessa Laitisen teoksia on parhaillaan nähtävillä vain Rovaniemen taidemuseon Nurinkurin -näyttelyssä ja Punkaharjulla Suomen Metsämuseo Luston Myrskyasema-näyttelyssä. Ensi vuonna Laitinen pitää helsinkiläisessä Galerie Anhavassa yksityisnäyttelyn, johon hän alkaa tehdä uusia teoksia, kunhan kesän näyttelykiireet helpottavat.

– Jatkan Broken Landscape -sarjaani, hän suunnittelee.

KUVATAITEILIJA ANTTI LAITINEN

Syntyi 19.5.1975 Raahessa ja varttui Haukiputaalla.

Valmistui Turun Taideakatemiasta valokuvaajaksi vuonna 2002 ja kuvataiteilijaksi Helsingin Kuvataideakatemiasta vuonna 2004.

Muutti Somerolle vuonna 2010.

Sai viime vuonna Taiteen edistämiskeskuksen kolmivuotisen taiteilija-apurahan.

Pitänyt yksityisnäyttelyitä muun muassa Galerie Anhavassa Helsingissä ja Kiiruun Kivimakasiinissa Somerolla (2017), Günther Grass Galleryssä Gdanskissa Puolassa (2016), Galleri Imagessa Aarhusissa Tanskassa (2014) ja Galleri Andersson Sandströmissä Tukholmassa (2013).

Teoksia on useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä kokoelmissa (mm. Saatchi Collection, Lontoo, Saastamoisen säätiön kokoelma, ArtCenter Istanbul, Helsingin taidemuseo, Kiasma, Wäinö Aaltosen Museo/Turun taidemuseo ja Zabludowicz Collection, Lontoo).