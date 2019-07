70-luvulla Hajalassa sai tankattuamopon kolmessa paikassa

Kun kuusikymppinen Pasi Lehti oli nuori, mopon pystyi tankkaamaan Hajalassa kolmessa eri paikassa. Kylällä oli muutenkin vilkasta. Oli kirjakauppa, posti, rautatieasema, pari sekatavarakauppaa, pankki, kioski, leipomo, puhelinkeskus, poliisi… Tansseihin nuorison piti kuitenkin päräyttää Paimion Montulle eli Mäntyrinteelle asti.

– Mopoja oli yhteensä kaksitoista, kun lähdin ensimmäisen kerran tansseihin mopolla 60-luvun lopulla. Silloin ei Hajalassa ollut omia tanssipaikkoja, kun Vuorelassa ei enää pidetty kesätansseja ja Hajalan tanssilava oli loppunut jo 1950-luvulla, Lehti kertoo.

Tanssipaikkoja on kuitenkin ollut Hajalassa jopa kaksi. Seurojentalo Vuorela sekä Hajalan tanssilava, josta on jäänyt jäljelle vain paikallisten tuntema paikannimi: Lavanahde.

– Vuorelan pihaan tulee edelleen joskus vanhoja herrasmiehiä kertomaan tarinoita talosta, sanoo Vuorelassa nykyään asuva Helena Hellsten.

Hajalan talojen tarinoita on tänä kesänä tuotu tutuksi ihmisille kyläkävelyillä, joita Hajalan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Lehti on vetänyt jo kolme. Osanottajia niillä on ollut yhteensä parikymmentä, lähinnä kylän entisiä ja nykyisiä asukkaita. Kaukaisimmat ovat tulleet Tampereen seudulta asti.

Kävelyt saivat alkunsa, kun eräs Hajalaan muuttanut halusi kuulla tarinoita kylän historiasta. Niinpä Lehti pyysi häntä ja muitakin halukkaita tulemaan talonsa pihalle ja lähti esittelemään heille kylää.

Puolentoista kilometrin kierrokselle mahtuu jo paljon kerrottavaa, kun oppaana on paljasjalkainen hajalalainen.

– Järjestän kyläkävelyjä vielä lisääkin, jos vain kiinnostusta riittää, hän lupaa.

Kävelyn aluksi Lehti muistuttaa, että kyläkävely ei ole historiallisten faktojen luettelemista. Jos siis haluaa pöytään tarkkoja vuosilukuja, saa itse ottaa selvää. Kyläkävelyn tarinat perustuvat muistikuviin ja Lehden omiin kokemuksiin.

Kierros alkaa aina Villantie 6:sta, Lehden oman talon eli vuonna 1905 valmistuneen puusepänverstaan pihalta. Siellä hän paljastaa, kuinka vanhoilla asuinsijoilla nyt astellaan.

– Vanhainkodin parkkipaikan alla on kivikautinen asuinpaikka, ja Piintilän vieressä on viikinkiaikainen asuinpaikka, Lehti kertoo.

Hajalassa on siis ollut elämää kivikaudesta lähtien, ja tänä päivänä Hajalan postialueella on yhteensä noin 320 postilaatikkoa. Vakituisten asukkaiden lisäksi on myös jonkin verran kesäasukkaita.

– Asukasmäärä on laskenut minun nuoruudestani, sillä taloudet olivat silloin isompia. Kokonaan tyhjiä taloja täällä on tänä päivänä kuitenkin aika vähän, Lehti huomauttaa.

– Uusi tie Turkuun hiljensi Hajalan, ja 1970- ja 80-luvuilla täältä muutti paljon ihmisiä pois. Mutta paljon on tullut nyt takaisin, esimerkiksi sellaisia, joiden isovanhemmat ovat asuneet täällä.

Pasi Lehden kotitalossa on sata vuotta sitten valmistettu niin kehtoja kuin ruumisarkkuja. Paikalla oli puusepänverstas ja puusepän asunto.

– Keittiön seinässä on ollut luukku, josta puutavara työnnettiin sisään. Juuri nämä ovat sellaisia asioita, jotka tekevät mielestäni talosta kodin: tarinat, Lehti kiteyttää.

Talon pihalla on ollut toinenkin verstasrakennus, joka tehtiin 20–30-luvulla, kun Lehden kotitalossa ollut verstastila kävi puusepälle liian pieneksi. Tuosta rakennuksesta ovat jäljellä vain kiviset portaat.

Matka jatkuu Villantietä pitkin paikalle, jossa on nyt leikkipuisto, mutta oli ennen työväentalo. Talo purettiin sotien jälkeen.

– Vain nimi on jäänyt: meilläkin sanotaan lapsenlapsille, että menkää sinne työväentalon leikkipaikalle, Lehti toteaa.

Kun polkua pitkin on päästy Leponummentielle, edessä on vanha kulkutautisairaala 1900-luvun alusta. Sittemmin siitä tuli monen perheen koti, ja tänä päivänä se on kesäasunto.

– Toimittaja Tarmo Ropponen on asunut joskus tässä talossa, Lehti mainitsee.

Naapurustossa on rivi pieniä vanhoja taloja, joissa on asunut seppää, kirvesmiestä ja sähkömiestä. Entisaikoina täältä löytyi apu lähes joka tilanteeseen.

Leponummentieltä edetään idyllistä polkua Vuorelantielle, jonka näyttävin rakennus on seurojentaloksi rakennettu Vuorela. Talossa on pidetty lukemattomat juhlat, tanssit ja teatteriesitykset, mutta nykyään se on yksityiskoti.

Vuorelantietä pitkin kävely jatkuu kylän pääraitille Turuntielle, jonka risteyksessä on entinen Osuuspankki.

– Viimeisenä palveluna Hajalasta lähti pankki. Talossa oli myös 1990-luvulle asti päiväkoti, ja pankin kyljessä oli paloasema, Lehti kertoo.

Nyt kävelylenkki alkaa umpeutua, kun jatketaan kohti Villantietä. Matkalla poiketaan Hajalan rautatieaseman luo, missä pysähtyi juna viimeisen kerran vuonna 1987. Talo on nyt yksityisomistuksessa. Lehden nuoruudessa siinä toimi myös posti.

– Se oli ensimmäinen työpaikkani. Mopon kanssa jaoin postia.

Kun palataan takaisin Turuntielle, katsellaan vielä Hajalan entistä liikekeskustaa. Hajalan Sähkön talossa oli 40-luvulle asti naisten asusteliike ja sittemmin sekatavarakauppa, josta Lehti osti nuorena miehenä vaarinkaljaa.

– Täältä sitä sai halvemmalla kuin osuuskaupasta. Ja kun siitä otti vähän pois ja lisäsi hiivaa, sen sai käymällä hiukan vahvemmaksi, Lehti muistelee.

Nykyisessä kokoontumistilassa Kerholassa oli ennen kirjakauppa ja posti. Läheinen asuintalo tunnettiin nimellä Amerikan ranta.

– Siellä asui joskus merimies, joka oli tiettävästi käynyt Amerikassa asti, Lehti naurahtaa.