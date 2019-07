70 vuotta täyttävän Kaisa-Leena Kaarlosen sydänontäynnä kukkia ja nukketeatteria

Perniöläisen Kulttuuritalo Levolan pöydällä loistaa suuri valkoinen orkidea, joka on niin kaunis, ettei se näytä edes oikealta. Kulttuuritaloa emännöivä Kaisa-Leena Kaarlonen on saanut sen kukkimaan jo kolmannen kerran.

– Äitini oli puutarhaopettaja, ja olen perinyt vihreän peukalon häneltä, Kaarlonen hymyilee.

Luonto ja kukat ovat aina olleet Kaarloselle tärkeitä. Niitä hän on ikuistanut vuosien mittaan myös lukemattomiin akvarelleihinsa. Huomenna 70 vuotta täyttävä taiteilija maalaa edelleen aktiivisesti, pitää akvarellikursseja, järjestää näyttelyitä ja tekee nukketeatteria.

Hän myöntää, että tänä ja viime vuonna hän on yrittänyt ottaa vähän rauhallisemmin. Siksi Levolassa on juuri nyt esillä vain Kaarlosen omia maalauksia, ja uusi vierailevan taiteilijan näyttely avautuu vasta elokuussa.

– Mutta olen minä tänä vuonna kuitenkin pitänyt näyttelyt Salossa ja Kemiössä. Elokuussa töitäni tulee esille Turkuun ja Viron Haapsaluun, hän mainitsee.

Viron kansainvälisessä näyttelyssä Kaarlonen on yksi Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen edustajista. Yhdistyksen kautta hänen töitään on ollut esillä eri puolilla Eurooppaa.

Vuosina 2016–17 Kaarlonen toimi myös järjestön puheenjohtajana. Hän oli vaikuttamassa siihen, että Suomen kuvataide sai oman liputuspäivänsä.

– Yhdistyksemme ajoi asiaa aktiivisesti. Kun nyt 10. heinäkuuta aamukuudelta kuulin radiossa sanottavan, että tänään on Suomen kuvataiteen päivä, kyllä se tuntui hyvältä.

Kaisa-Leena Kaarlosella on tapana pitää kaikki tallessa, ja niin hänellä on myös oma vauvamuistokirjansa Elämän aamun auetessa. Kirjan välistä putoaa naapurien lähettämä onnittelukortti, jossa lukee: No, vihdoinkin!

– Perheessä oli jo kolme poikaa. Äiti oli kovasti toivonut tyttöä, Kaarlonen kertoo.

– Veljilläni on aina ollut iso merkitys elämässäni. Vaikka ensin vanhin veljeni kyllä sanoi, että hän muuttaa leikkikoppiin asumaan, jos tulee tyttö, hän nauraa.

Kaarlosen lapsuudenkoti on Perniön Paarskylän kartano. Kaarlosen arkistoissa on Apu-lehden artikkeli vuodelta 1971, joka kertoo hänen perheestään. Presidenttien jälkeläiset -juttusarjan viidennessä osassa esittäytyvät Kyösti Kallion lapset ja lastenlapset. 23-vuotias Kaisa-Leena seisoo veljensä vieressä Paarskylässä otetussa kuvassa.

”Kaisa-Leena, ainoa tytär ja isän lemmikki, opiskelee Oulun lastentarhaseminaarissa, maalaa ja ratsastaa – on osallistunut kilpailuihinkin.”, tekstissä kerrotaan. Hänen hevosharrastuksensa jatkuikin aina 90-luvulle asti.

Presidentti Kyösti Kallio oli Kaisa-Leena Kaarlosen isoisä, mutta hän kuoli jo vuonna 1940, kolme päivää tyttärensä vihkiäisten jälkeen. Isoäitinsä Kaisa Kallion Kaisa-Leena Kaarlonen sen sijaan muistaa hyvin, sillä tämä kuoli vasta 1954.

Kaisa-Leena Kaarlosen vanhemmat Katri Kallio ja Olavi Kaarlonen vihittiin presidentinlinnassa. He viljelivät yhdessä kotikartanoa Perniössä. Äiti valittiin myös kansanedustajaksi, kuten hänen sisarensa, Kaisa-Leena Kaarlosen kummitäti Kerttu Saalasti.

Kaisa-Leena Kaarlonen on aina pitänyt eläimistä ja lapsista, ja jälkimmäisten parissa hän teki myös työuransa.

– Serkku oli lastentarhanopettaja ja ajattelin, että miksei minustakin voisi tulla lastentarhanopettaja. Taide kyllä veti minua ihan hirveästi puoleensa, mutta opetusala tuntui kuitenkin varmemmalta vaihtoehdolta, hän muistelee.

Valmistuttuaan hän sai vuonna 1972 paikan Salon upouudesta Asemakadun päiväkodista. Siellä Kaarlonen työskenteli 15 vuotta, ja sinä aikana hän löysi myös nukketeatterin.

Vuonna 1974 Kaarlonen perusti Kerttu Aaltosen kanssa nukketeatteri Lentävän Hatun. Välillä hän opetti myös alaluokkalaisia Perniössä ja suoritti lisää alkuopetuksen opintoja, jotta pystyi tekemään opettajan tehtäviä. 1980-luvulla hän kouluttautui nukketeatteriohjaajaksi.

Vuonna 1988 Kaarlonen perusti nukketeatteri Taikasauvan ja puolisonsa kanssa Ylönkylän Juustolan. Hän paiski töitä yhtä aikaa sekä maatilalla että Salon kouluissa ja päiväkodeissa.

– Se oli hienoa aikaa, mutta todella työntäyteistä. Kun työkaverit päiväkodissa kertoivat odottavansa viikonloppua, että saa nukkua pitkään, minä olin hiljaa, koska lähdin viideltä navettaan.

Ylönkylän aika päättyi 90-luvun puolivälissä. Uusi elämänvaihe alkoi yhdessä Kaarlosen nykyisen puolison Juha-Heikki Myllylän kanssa, joka jätti kirkkoherran viran Ylivieskassa ja muutti Perniöön saatuaan kappalaisen viran Salosta.

– Uskon vahvasti, että elämässämme on ollut hyvä johdatus. Kappalaisen paikasta oli ilmoitus lehdessä samana päivänä, kun meidät oli vihitty, Kaarlonen kertoo.

Äiti antoi Kaisa-Leena Kaarloselle akvarellivärit Ylönkylän kiireisinä vuosina ja arveli, että vielä joskus tyttärellä olisi aikaa käyttää niitä. 2000-luvulla se aika tuli.

Äidin viimeiset vuodet Kaarlonen toimi tämän omaishoitajana. Sen ajanjakson päätyttyä hän alkoi kunnostaa Perniöntien varressa sijaitsevaa yli 100-vuotiasta taloa Kulttuuritalo Levolaksi. Syntyi myös nukketeatteri Saara.

Nyt Kaarlonen on pyörittänyt Levolaa jo kymmenen vuotta ja jatkanee sitä edelleen.

– Olen kiitollinen siitä, että olen saanut olla terve ja elää niin monipuolisen elämän. Olen matkustellut paljon, ja akvarellimaalaus ja nukketeatteri ovat tuoneet minulle paljon läheisiä ihmisiä, hän miettii.

Läpi elämänsä Kaarlonen on kantanut pientä kultaista sydäntä, jonka sai kastelahjaksi Päivikki -serkultaan. Vauvakirja kertoo, että sen kiinnitti tytön kaulaan Kerttu-täti ’toivoen, että sinusta tulisi hyvä ”sydämen ihminen” tähän maailmaan’. Tädin toive taisi käydä toteen.

– Haluan, että voisin niillä lahjoilla, jotka minulle on annettu, tehdä jotain toisten hyväksi. Nukketeatteri on ollut minulle tärkeä, koska olen sitä kautta voinut antaa lapsille elämyksiä, Kaarlonen toteaa.

Kaisa-Leena Kaarlonen viettää merkkipäiväänsä perhepiirissä.

70 vuotta

Kaisa-Leena Kaarlonen

21.7.1949 Perniössä

Koulutus: lastentarhanopettaja ja nukketeatteriohjaaja

Työ: toiminut lastentarhanopettajana ja opettajana, maatalousyrittäjänä sekä Kulttuuritalo Levolan galleristina

Perhe: aviopuoliso Juha-Heikki Myllylä

Harrastukset: nukketeatteri, akvarellimaalaus

Motto: Maalaa joka päivä.