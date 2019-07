Afganistanissa kuolonuhrien määrä noussut varapresidenttiehdokkaan toimistoon tehdyssä iskussa

Afganistanisssa kuolonuhrien määrä on noussut varapresidenttiehdokkaan poliittiseen toimistoon kohdistuneessa iskussa. Yhdeksän ihmistä kuoli ja 25 haavoittui, kun pommi räjähti Vihreä trendi -puolueen toimiston lähellä maan pääkaupungissa Kabulissa sunnuntaina iltapäivällä paikallista aikaa.

Räjähdyksen jälkeen iskun tehneet henkilöt menivät sisälle toimistoon. Sisäministeriön mukaan hyökkäys kesti kuusi tuntia, ja sen päätyttyä kaikki hyökkääjät oli surmattu. Mikään ryhmittymä ei tuoreeltaan ottanut iskua nimiinsä.

Vihreä trendi on Amrullah Salehin johtama poliittinen puolue. Saleh on maan istuvan presidentin Ashraf Ghanin varapresidenttiehdokkaana syyskuulle suunnitelluissa presidentinvaaleissa. Hän on toiminut myös maan tiedustelujärjestön johdossa.

Saleh pakeni iskupaikalta ilman vakavia vammoja, hänen toimistostaan kerrottiin.

Vaaleja siirretty jo kahdesti

Presidentinvaalien kampanjakausi alkoi Afganistanissa virallisesti sunnuntaina. Aiemmin päivällä presidentti Ghani oli julistanut oman presidentinvaalikampanjansa aloitustilaisuudessa, että ”rauha on tulossa” sodan runtelemaan valtioon.

Kampanjakauden avajaispäivänä turvallisuusjoukot liikkuivat ympäri kaupunkia johtavien ehdokkaiden pitäessä kampanjatilaisuuksia.

Presidentinvaaleja on siirretty jo kaksi kertaa, ja jos ne yhä lykkääntyvät, epäluulo äänestäjien keskuudessa kasvanee entisestään. Ghanin lisäksi vaaleissa on mukana 17 muuta ehdokasta.

Äänestäjiä arveluttaa, onko reilujen vaalien järjestäminen mahdollista. Monet pelkäävät talebanien ja kapinallisryhmien iskevän äänestyspaikoille. Ghani on luvannut tämän vuoden vaalien olevan reilut, mutta epäluulo on yleistä.

Neuvottelut talebanien kanssa alkamassa

Afganistanin rauhanasioiden ministeri Abdul Salam Rahimi kertoi lauantaina, että Afganistanin hallinnon ja talebanien väliset rauhanneuvottelut voivat alkaa kahden viikon sisällä. Jos neuvottelut toteutuvat, se olisi merkittävä askel vuosia riehuneen konfliktin loppumiselle.

Kapinalliset ovat kuitenkin ilmoittaneet keskustelevansa hallinnon kanssa vasta kun Yhdysvallat on ilmoittanut, minkälaisella aikataululla ulkomaalaiset joukot vetäytyvät.

– Kabulin hallintoa pidetään poliittisena osapuolena, kuten muitakin, eikä hallituksena, talebanien tiedottaja kirjoitti Twitterissä.

STT

