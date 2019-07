Ainakin 33 kuoli ja lukuisia loukkaantui animaatiostudion palossa Japanissa

Ainakin 33 ihmistä kuoli Japanissa tahallisesti sytytetyssä yritysrakennuksen palossa torstaina, kertoivat viranomaiset. Kiotossa sattuneessa rajussa palossa loukkaantui lisäksi noin 35 ihmisiä.

Tulipalo sattui animaatioyhtiö Kyoto Animationin tiloissa aamukymmenen jälkeen paikallista aikaa.

Poliisin mukaan palo oli tahallaan sytytetty. Teon mahdollisesta motiivista viranomaisilla ei ollut vielä torstaina käsitystä.

Poliisin mukaan palon sytyttänyt mies tunkeutui liikerakennukseen, heitti tiloihin bensiinin tyyppistä syttyvää nestettä ja sytytti sen. Japanin yleisradioyhtiön NHK:n mukaan epäilty oli sanonut ”kuolkaa” juuri ennen kuin sytytti kaatamansa nesteen tuleen.

Epäilty mies pidätettiin tapahtumapaikalla. Hänet vietiin sairaalaan saamaan hoitoa palovammoihinsa.

Rakennuksessa sisällä arviolta 70 ihmistä

Viranomaiset kertoivat torstaina, että tulipalon kuolonuhrien määrä saattaa vielä nousta. Loukkaantuneista noin kymmenen sai vakavia vammoja.

Kaikkiaan rakennuksessa oli tulen syttyessä arviolta 70 ihmistä.

Palon silminnäkijät tekivät palohälytyksen hätäkeskukseen.

– He kertoivat kuullensa äänekkään räjähdyksen Kyoto Animationin rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta sekä nähneensä siellä savua, kertoi pelastuslaitoksen edustaja.

Japanin pääministeri Shinzo Abe tviittasi osanottonsa uhrien omaisille.

– Tämä on niin kauheaa, että olen sanaton. Rukoilen kuolonuhrien puolesta, pääministeri kirjoitti.

Palorakennus kärsi sekin tulessa mittavia vahinkoja. Talon julkisivuista yksi oli palanut karrelle mustaksi, kun liekit olivat lyöneet ulos sen puolen ikkunoista.

Ohjaaja täysin ymmällään

Kyoto Animationille aiemmin töitä tehnyt ohjaaja Yutaka Yamamoto sanoi, että hän ei voi ymmärtää syytä tapahtuneelle.

– Miksi, miksi, miksi? En tiedä, mitä tästä pitäisi ajatella, ohjaaja tuskaili.

Kyoto Animationin edustaja puolestaan ilmoitti, että yhtiö perehtyy siihen mitä on tapahtunut, eikä kommentoi paloa tuoreeltaan.

Kyoto Animation, joka tunnetaan nimilyhenteellä KyoAni, on tuottanut useita menestyneitä anime-sarjoja. Yksi yhtiön hittisarjoista on K-On!

Pian palon jälkeen torstaina tuli julki tietoa, jonka mukaan animaatioalalla toimivat olivat aloittaneet rahankeräyksen Kioton tragedian uhrien hyväksi.

Japanissa tapahtuu kansainvälisesti verrattuna vähän rikoksia. Etenkin väkivaltarikokset ovat varsin harvinaisia.

Tuhopoltto on Japanissa vakava rikos, josta voi saada jopa kuolemantuomion. Osakassa 16 kuolonuhria vuonna 2008 vaatineen palon sytyttänyt mies odottaa paraikaa kuolemantuomionsa täytäntöönpanoa.

STT

